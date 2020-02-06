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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۳:۳۹

تصمیم با هیات رئیسه است؛

اولین فرار از مسئولیت انتخاب اسکوچیچ/ محصص: ما فقط مشورت دادیم

اولین فرار از مسئولیت انتخاب اسکوچیچ/ محصص: ما فقط مشورت دادیم

عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال نخستین فرار از بار مسئولیت انتخاب سرمربی تیم ملی را انجام داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال که قرار بود یک مربی کاربلد و بزرگ را برای جانشینی ویلموتس انتخاب کند، در نهایت امروز پنجشنبه به دراگان اسکوچیچ رسید و وی را به عنوان سرمربی تیم ملی معرفی کرد. این در حالی  است که اسکوچیچ کارنامه موفقی در فوتبال ایران ندارد.

مرتضی محصص، رئیس کمیته فنی و توسعه بعد از این انتخاب به سایت فدراسیون فوتبال گفت: همانطور که می دانید نقش کمیته فنی مشورتی و پشتیبانی بوده و تمام مسائل فنی در این کمیته مطرح و در نهایت گزارش آن در اختیار رئیس و هیات رئیسه فدراسیون فوتبال جهت تصمیم گیری نهایی و انتخاب سرمربی ارائه می شود.

وی ادامه داد: مسئولیت فنی ما درخصوص انتخاب و یا اخراج یک سرمربی نظرمان را می گوییم. چند ماه است که بحث انتخاب سرمربی برای تیم ملی فوتبال بزرگسالان را پیش رو داشتیم . در بین مربیان داخلی گزینه هایی مدنظرمان بودند که به دلایل مختلف این اتفاق رخ نداد.

وی در ادامه بیان کرد:در نهایت به دلیل شناخت اسکوچیچ از فوتبال و نتایج قابل قبول در ایران و خارج از ایران، ایشان به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال بزرگسالان انتخاب شدند.

کد مطلب 4846269

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