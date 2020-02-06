اولین فرار از مسئولیت انتخاب اسکوچیچ/ محصص: ما فقط مشورت دادیم

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال که قرار بود یک مربی کاربلد و بزرگ را برای جانشینی ویلموتس انتخاب کند، در نهایت امروز پنجشنبه به دراگان اسکوچیچ رسید و وی را به عنوان سرمربی تیم ملی معرفی کرد. این در حالی است که اسکوچیچ کارنامه موفقی در فوتبال ایران ندارد.

مرتضی محصص، رئیس کمیته فنی و توسعه بعد از این انتخاب به سایت فدراسیون فوتبال گفت: همانطور که می دانید نقش کمیته فنی مشورتی و پشتیبانی بوده و تمام مسائل فنی در این کمیته مطرح و در نهایت گزارش آن در اختیار رئیس و هیات رئیسه فدراسیون فوتبال جهت تصمیم گیری نهایی و انتخاب سرمربی ارائه می شود.

وی ادامه داد: مسئولیت فنی ما درخصوص انتخاب و یا اخراج یک سرمربی نظرمان را می گوییم. چند ماه است که بحث انتخاب سرمربی برای تیم ملی فوتبال بزرگسالان را پیش رو داشتیم . در بین مربیان داخلی گزینه هایی مدنظرمان بودند که به دلایل مختلف این اتفاق رخ نداد.

وی در ادامه بیان کرد:در نهایت به دلیل شناخت اسکوچیچ از فوتبال و نتایج قابل قبول در ایران و خارج از ایران، ایشان به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال بزرگسالان انتخاب شدند.