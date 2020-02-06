قیمت دلار امروز ۱۷ بهمن ۹۸ به ۱۳۵۰۰ تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنج شنبه، ۱۷ بهمن ۹۸ در صرافیهای بانکی قیمت فروش هر دلار آمریکا (اسکناس) ۱۳,۵۰۰ تومان و هر یورو ۱۵ هزار تومان است.
امروز همچنین در صرافیهای بانکی نرخ خرید هر دلار ۱۳,۲۰۰ تومان و هر یورو ۱۴,۷۰۰ تومان است.
قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز پنج شنبه، ۱۷ بهمن ۹۸ در صرافیهای بانکی ۱۳,۵۰۰ تومان و هر یورو ۱۵هزار تومان است.
به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنج شنبه، ۱۷ بهمن ۹۸ در صرافیهای بانکی قیمت فروش هر دلار آمریکا (اسکناس) ۱۳,۵۰۰ تومان و هر یورو ۱۵ هزار تومان است.
امروز همچنین در صرافیهای بانکی نرخ خرید هر دلار ۱۳,۲۰۰ تومان و هر یورو ۱۴,۷۰۰ تومان است.
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