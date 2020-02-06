مراسم غباروبی گلزار شهدای بروجرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه به مناست ایام الله دهه فجر مراسم غبار روبی گلزار شهدای بروجرد با هدف میثاق مجدد با آرمان‌های امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و شهیدان انقلاب اسلامی در بهشت شهدای شهرستان بروجرد برگزار شد.

عبدالرحیم رحیمی فرماندار بروجرد در این مراسم ضمن تبریک چهل و یکمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران، اظهار داشت: امید است با گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بتوانیم از آرمان‌های امام راحل (ره) و شهیدان انقلاب پاسداری کرده و به مردم خدمات رسانی دهیم تا این انقلاب را به سر منزل مقصود برسانیم.

وی با اشاره به امروز به عنوان روز «ایثار و شهادت» افزود: امروز در جایگاهی هستیم که شهیدانی با نثار خون پاکشان کاری کردند ملت ایران در آسایش کامل به سر ببرند.

فرماندار بروجرد تصریح کرد: از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز، دشمنان هر روز با مکر و حیله برای براندازی این انقلاب تلاش کرده‌اند، هشت سال جنگ را علیه ملت ایران تحمیل کردند، توطئه‌ها و دسیسه‌های مختلفی بکار بردند و با همکاری بیش از ۳۰ کشور دنیا به طور مستقیم و غیر مستقیم علیه ایران مبارزه کردند و موفق نشدند.

رحیمی ادامه داد: امروز با خواست پروردگار و به برکت خون شهیدان مسیر و راه انقلاب را ادامه خواهیم داد و دشمنان نیز نتوانسته‌اند تا کنون خللی به ایران وارد کنند.

وی در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید تلاش کنیم با برگزاری انتخاباتی سالم مشتی محکم بر دهان دشمنان و یاوه گویان بکوبیم و دشمنان بدانند ملت ایران به آن عهدی که بسته‌اند پایبند هستند و علی رغم مشکلات داخلی که به دشمن ربطی ندارد، با حضوری حداکثری پای صندوق‌های رأی می آیند.

فرماندار بروجرد گفت: مسئولان نیز باید خدمات نظام را در طول چهل سال گذشته را به مردم معرفی کنند تا مبادا دشمنان از برخی مشکلات داخلی سو استفاده کنند.

بنابراین گزارش، مراسم غبار روبی گلزار شهدای بروجرد به مناسبت دهه فجر با حضور امام جمعه بروجرد، فرماندار بروجرد، مسئولان شهرستانی، نیروهای نظامی و انتظامی، گروه‌های موزیک، گروه سرود دانش آموزان، پرسنل ادارات و داوطلبان جمعیت هلال احمر بروجرد در بهشت شهدای این شهرستان برگزار شد و حضار با نثار گل به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کردند.