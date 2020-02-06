عملیات اجرایی پروژه احداث پست ۱۳۲ کیلوولت بهاباد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای استان یزد در مراسم کلنگ زنی این پروژه اظهار داشت: علمیات اجرایی پست ۱۳۲ به ۲۰ کیلوولت بهاباد با هدف ایجاد زیرساخت تأمین برق، کاهش تلفات شبکه و رفع افت ولتاژ شهرستان بهاباد آغاز شده است.

محمدحسن صباغ زادگان عنوان کرد: این پست شامل یک دستگاه ترانسفورماتور قدرت با ظرفیت ۳۰ مگاولت آمپر، چهار فیدر خط خروجی ۲۰ کیلوولت، یک فیدر اتصال نیروگاه‌های DG و یک فیدر بانک خازنی خواهد بود.



وی یادآور شد: پیش بینی می‌شود این پروژه که با اعتبار ۱۵۷ میلیارد ریال احداث می‌شود، تا پایان سال ۱۳۹۹ به بهره برداری برسد.

صباغ زادگان خاطرنشان کرد: هم اکنون برق رسانی به شهرستان بهاباد از طریق پست سیار ۱۳۲ به ۲۰ کیلوولت فراز با یک دستگاه ترانسفورماتور انتقال و فوق توزیع با ظرفیت تولید ۱۵ مگاولت آمپر انجام می‌شود.