به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سلطانی ظهر پنجشنبه در آئین بهرهبرداری از چهار هزار واحد مسکن روستایی ویژه محرومان شهرستانهای جنوبی و شرقی استان کرمان بیان داشت: از سال ۹۵ به بعد و به خاطر زلزلههایی که در استان کرمان به وقوع پیوست میزبان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بودهایم.
وی افزود: از سال ۹۵ تاکنون ساخت تعداد ۲۳ هزار واحد مسکونی بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گذاشته شده است که فقط در سفر قبل پنج هزار واحد به ما تکلیف شده بود.
مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان گفت: از این پنج هزار واحد محول شده به ما، در حال حاضر چهار هزار واحد تکمیل و آماده بهرهبرداری است و بقیه را هم تا پایان سال به اتمام میرسانیم.
سلطانی اظهار کرد: در استان کرمان ۳۱۰ هزار واحد مسکونی روستایی وجود دارد که ۶۴ هزار واحد آن مقاوم سازی شده است ضمن اینکه هر سال ۱۰ هزار واحد از این واحدها را مقاوم سازی میکنیم.
وی یادآور شد: به دلیل اینکه در جنوب جمعیت خانوادهها بیشتر هستند تاکنون ۹۳ هزار واحد مقاومسازی شده است.
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