استانداری خوزستان به مناطق کمتر توسعه یافته توجه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری پیش از ظهر امروز پنج‌شنبه در حاشیه آئین افتتاح پروژه آموزشی ۱۲ کلاسه اندیشه در کوی مهدیس اهواز گفت: امروز کارمان با فرهنگ شروع شد؛ حوزه امور اجتماعی استانداری خوزستان به مناطق کمتر توسعه یافته در حوزه «فرهنگی» و «آموزشی» توجه زیادی دارد و افتتاح این پروژه در همین راستا صورت گرفت.

وی با اشاره به توزیع تجهیزات آموزشی در مناطق کمتر توسعه یافته در استان خوزستان گفت: امروز در کوی مهدیس اهواز نیز یک مدرسه ۱۲ کلاسه با اعتباری بالغ‌بر ۴۳ میلیارد ریال افتتاح شد که این امر سبب رشد این منطقه در بعد «آموزشی» و «فرهنگی» می‌شود.

امیری با بیان اینکه کوی مهدیس تا قبل از این فاقد مدرسه و فضای آموزشی بود، گفت: مردم این منطقه تا قبل از افتتاح این مدرسه مجبور بودند برای ثبت نام فرزندانشان به مناطق دیگر بروند و با افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه اندیشه کوی مهدیس این مشکل برطرف شده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: در ساخت این مدرسه از استاندارهای قابل قبولی استفاده شده است و تجهیزات الکترونیکی آموزشی، تسهیلات سرمایشی و گرمایشی و محیط‌های آزمایشگاهی نیز در اختیار دانش آموزان قرار می‌گیرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور بیان کرد: امیدواریم این مدرسه فرهیختگان و دانشمندان مطرح زیادی را به جامعه تحویل دهد که برای استان و کشور منشأ خیر و برکت باشند و برای جامعه انسانیت مفید واقع شوند.

به گزارش مهر، این آموزشگاه ۱۲ کلاسه در زمینی به مساحت ۴ هزار و ۵۰۰ مترمربع و با زیربنای کل یک هزار و ۶۷۰ مترمربع در کوی مهدیس اهواز ساخته شده است.