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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۴:۲۲

روسیه ازهمکاری‌ با ایران و ترکیه در ادلب سوریه خبرداد

روسیه ازهمکاری‌ با ایران و ترکیه در ادلب سوریه خبرداد

وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه‌ای از همکاری با ایران و ترکیه در ارتباط با تحولات ادلب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، وزارت خارجه روسیه از ادامه همکاری‌ها با ایران و ترکیه در ارتباط با تحولات ادلب خبر داد.

روسیه همچنین افزایش تنش‌ها و خشونت‌ها در ادلب را خطرناک توصیف کرده است.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه علاوه بر این؛ کشته شدن تعدادی از نظامیان روس در استان ادلب نیز مورد تائید قرار گرفته است.

در همین ارتباط گفته شده است که نظامیان روس همراه با برخی از نظامیان ترکیه در استان ادلب، در جریان حوادث اواسط ماه ژانویه کشته شدند، هرچند اشاره‌ای به تعداد و جزئیات این حادثه و قربانیان نشده است.

این بیانیه وزارت خارجه روسیه همزمان با ادامه عملیات علیه گروه‌های تروریستی در استان ادلب صادر شده است.

ارتش سوریه در ادامه عملیات خود که از ۲۴ ماه گذشته میلادی شروع شده است تاکنون بر مناطق زیادی از استان ادلب مسلط شده است.

کد مطلب 4846300

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