دوران سربازی دوره آموزشی و دانشگاهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین بابایی بعدازظهر پنجشنبه در دوازدهمین جشنواره حضرت علی اکبر (ع) جوان سرباز با گرامیداشت شهدای انقلاب اسلامی بویژه سرباز ملت سپهبد سردار حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش و نیز گرامیداشت سرباز شهید عارف نوری، به یادآوری ایام الله دهه فجر گفت: دهه فجر یادآور روزهای استقامت، مقاومت قیام و ایستادن در مقابل طاغوت بود. روزهای تداعی شهدای قبل و بعد از انقلاب که با جانفشانی آنان امروز شاهد آبادانی و پیشرفت در کشور هستیم.

فرمانده سپاه کربلا مازندران در ادامه با بیان اینکه دغدغه همه مسئولان در ستاد کل و نیروهای مسلح این است سربازی در کمتر از دو سال جز مدت عمر مفید سربازان محسوب شود، افزود: همه معتقدیم حضور سربازان در نیروهای مسلح آثار و برکاتی دارد که نمونه آن بازدارندگی در مقابل دشمن است.

سردار بابایی با اشاره به اینکه ما یک کشور در حال پیشرفت هستیم تصریح کرد: قطعاً می‌بایست برای جوانان و اوقات آنها برنامه‌ای داشته باشیم تا به نقطه قوت برسیم.

فرمانده سپاه کربلا با یادآوری این مطلب که غالباً در دانشگاه‌ها متخصص تربیت نمی‌کنند، اضافه کرد: تلاش کردیم تا درمحیط سپاه از سربازان متخصص استفاده کنیم.

سردار بابایی مهارت آموزی سربازان را ضروری دانست و گفت: مهارت آموزی نقش مهمی در کسب اشتغال و آینده جوانان دارد, و لذا با توجه به دغدغه مقام معظم رهبری و اینکه برخی دولتمردان به جای آنکه نگاه به درون داشته باشند اما نگاهشان به غرب و آمریکاست، ما باید وظیفه خود را انجام دهیم که امروز قرارگاه مهارت آموزی افتتاح می‌شود.

فرمانده سپاه کربلا محیط خدمت را محیط کارآمدتر شدن سربازان دانست و با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب یادآور شد: باید تلاش کرد تا دوران سربازی برای سربازان یک دوره دانشگاهی و آموزشی تبدیل شود تا آنها بتوانند آینده خود را ترسیم کنند.