به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی، امروز در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه‌های قزوین با تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه فجر به تبیین اهمیت و جایگاه انقلاب اسلامی ایران در احیای دین اسلام در ایران و جهان پرداخت.

وی گفت: انقلاب اسلامی واقعاً احیای دین اسلام بود، چرا که قبل از انقلاب اسلامی و در طول هزار و اندی سال یک تفسیر ناقص از دین ارائه کرده بودند که دین تنها در یک سری اعمال فردی خلاصه می‌شود و امام راحل یک نگاه جدید به دین و آموزه‌های آن کرد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه ماهیت دین اسلام یعنی حکومت، گفت: اسلام یعنی حکومت و این نگاه عمیق به دین را تنها امام راحل توانستند، انجام دهند و واقعه غدیر خم را به حکومت تفسیر کردند و انسان نیز وقتی به آموزه‌های دین دقت می‌کند به این معنا متوجه می‌شود.

آیت الله فاضل لنکرانی با بیان اینکه حفظ اساس اسلام و انقلاب از همه واجبات الهی بالاتر است خاطر نشان کرد: حفظ اسلام و انقلاب عزیز که احیاگر اسلام ناب است در رأس همه واجبات الهی قرار دارد و همگان در هر جایگاهی که هستند، موظفند که اسلام عزیز و انقلاب اسلامی را حفظ و حراست کنند.

مسئله حکومت در اسلام در حوزه و دانشگاه به خوبی تبیین نشده است

وی افزود: امام عظیم الشأن (ره) که واقعاً هرچه زمان می‌گذرد، انسان به ابعاد وجودی آن مرد بیشتر پی می‌برد؛ در همان ایام سال ۵۷ که روزهایی بود که هر دقیقه‌اش یک تصمیم بسیار اساسی از طرف امام برای رهبری انقلاب و برای جامعه اتخاذ می‌شد؛ که اگر یکی از آن تصمیم‌ها یک مقداری اشتباه بود، کاملاً مساله دگرگون می‌شد. ایشان چه خدمت بزرگی کردند؛ چه حرکت بزرگی آفریدند؛ و تا پایان دنیا حق بزرگی بر همه دارد. این مرد بزرگ بر همه ما حق دارد.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) گفت: امام راحل حکومت را از متن دین استخراج کرد و به صحنه آوردند چرا که اسلام در جمیع شئون زندگی بشر آموزه دارد.

وی گفت: متأسفانه بعد از ۴۱ سال از انقلاب اسلامی هنوز این مسئله حکومت در اسلام در حوزه و دانشگاه آنگونه که شایسته است تبیین نشده است.

آیت الله فاضل لنکرانی ابراز داشت: یکی از مویداتی که نشان می‌دهد اسلام حکومت دارد، وجود مقدس امام زمان (عج) است، چرا که مصلح کل نمی‌تواند بگوید من در خانه می‌نشینم و مردم را تنها با موعظه و پند و اندرز هدایت می‌کنم کاری با حکومت ندارم.

ترامپ می‌خواهد که ملت ایران سرسپرده او باشند

وی در ادامه با اشاره به دشمنی‌های نظام سلطه با اسلام و انقلاب اسلامی خاطر نشان ساخت: امروزه دشمنی ترامپ با ملت ایران به خاطر موشک و هسته‌ای نیست بلکه او می‌خواهد که ملت ایران سرسپرده او باشند و او بتواند بر ملت ایران حکمرانی کند درست عکس آن چیزی که خدای متعال فرموده است.

این استاد حوزه با تقدیر از دیانت ملت ایران گفت: دیانت ملت ایران واقعاً نظیر ندارد چرا که با همه این مشکلات مردم همچنان پای انقلاب اسلامی ایستاده‌اند و فرزندان عزیز خویش را در این راه فدا کرده‌اند.