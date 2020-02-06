حضور سرزده رئیس قوه قضائیه در اسکله جفره و گمرک بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در ادامه سفر به استان بوشهر بهصورت سرزده از اسکله صیادی جفره بازدید و با حضور در جمع صیادان و ملوانان، دیدار صمیمانه و چهره به چهره با آنها داشت و در جریان مشکلات این قشر قرار گرفت.
در این دیدار صیادان و ملوانان نسبت به مشکلات مختلف خود از جمله سوخت، قطع شدن پیاپی سامانهها، پیاده نشدن مناسب دولت الکترونیک در اسکله، عدم بهرهمندی از امتیاز سختی کار، امتیاز آب و نداشتن بیمه گلایههایی را مطرح کردند.
رئیسی پس از استماع مشکلات صیادان خطاب به استاندار گفت: پیش از سفر با آقای جهانگیری معاون اول رئیسجمهور تلفنی در مورد مشکلات صیادان صحبت کردم که گفت در جلسه دولت این موضوع تصویبشده است.
رئیس قوه قضائیه از استاندار خواست که این موضوعات را پیگیری کند و به صیادان اطمینان خاطر داد که مشکلات آنها بررسی و اگر در استان قابلحل بود از سوی استاندار و اگر در حوزه استانداری نبود، در تهران پیگیری خواهد شد.
وی خطاب به صیادان از آنها بهعنوان قشر زحمتکش و سختکوش یادکرد و گفت: مسئولین باید عمل کنند ما هم پیگیری کنیم که عمل شود.
رئیسی پس از بازدید سرزده از اسکله صیادی جفره بهصورت از پیش اعلامنشده در گمرک و محل دپوی خودروهای پرشمار وارداتی حضور یافت.
رئیس قوه قضائیه در این بازدید در جریان علت دپو و تعداد این خودروها قرار گرفت و مدیر واحد مربوطه توضیحاتی در این رابطه ارائه کرد.
همچنین آخرین وضعیت پرونده خودروهای وارداتی در این دیدار از سوی رئیسکل دادگستری استان بوشهر، تشریح شد و رئیس قوه قضائیه نسبت به تسریع در رسیدگی دستوراتی را صادر کرد.
رئیسی در مورد ماندگاری کالاهایی که در گمرک است سؤالاتی را مطرح کرد و در ادامه سامانههای فعال در گمرک جهت پیشگیری از قاچاق را مورد سوال قرارداد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با کارکنان گمرک گفتوگو کرد و در جریان مشکلات آنها قرار گرفت و در همین زمینه چند دستور خطاب به رئیسکل دادگستری استان بوشهر صادر کرد.
نظر شما