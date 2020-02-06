ایجاد تفرقه میان مسلمانان، راهکار غرب برای مقابله با اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد هادی مشیری در نشست تخصصی «افغانستان و ضرورت عمل به اندیشه‌های امام خمینی (ره)» که ظهر امروز در مؤسسه تبیان در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی در ۱۴۰۰ سال اخیر بی سابقه و یگانه بوده است و سیاستمداران جهان عمومأ اندیشه‌های ثابتی ندارند، اما برعکس این افراد، امام خمینی (ره) دارای اندیشه ثابتی در طول مبارزات خود بود.

استاد دروس عالی حوزه علمیه خراسان با بیان اینکه امام خمینی (ره) افکار، گفتار و کردار یکسانی داشت، افزود: در واقع شعار و رفتار ایشان یکی بود. به عنوان مثال اگر امام خمینی (ره) شعار اتحاد جهان اسلام می‌داد، در حقیقت نیز به دنبال ایجاد آن اتحاد و همبستگی بین مذاهب اسلامی بود.

وی با اشاره به اینکه راه امام خمینی (ره) چیزی جز قرآن و سنت نبود، تصریح کرد: اندیشه اتحاد، عزت و تکریم بشریت، نفی سلطه کفار بر مسلمین، اتحاد جوامع اسلامی و مقاومت و جهاد از اندیشه‌های مختلف امام خمینی (ره) بوده که برگرفته از قرآن کریم است.

حجت‌الاسلام مشیری با تاکید بر اینکه باید نگاه ما به قرآن، به عنوان یک کتاب زنده باشد، ابراز کرد: بزرگترین دغدغه امام خمینی (ره) زنده کردن قرآن و عمل به سنت نبوی بود، امتی که سنت پیامبر (ص)، کتاب الهی و خانه خدا در آن محجور باشد، به عزت نمی‌رسد.

استاد دروس عالی حوزه علمیه خراسان گفت: وظیفه مهم حوزه و دانشگاه، تربیت مربیان و تشکیل اتاق‌های فکر و نشر اندیشه‌های اسلامی و امام خمینی (ره) در جامعه است، تا جایی که جوامع و مردم این اندیشه‌ها را بر اثر تکرار باور کند و بدان ایمان بیاورد.

وی همچنین گفت: غرب توانایی مقابله با دین اسلام را ندارد، لذا راهکار غرب برای مقابله با اسلام، ایجاد تفرقه و جنگ بین مسلمانان است.