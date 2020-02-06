۴ شکارچی غیرمجاز در بیله سوار به دام افتادند

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام برزگر ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بیله سوار طی چندین روز انجام مأموریت گشت و کنترل و جلوگیری از شکار و صید غیرمجاز، موفق به دستگیری چهار نفر از متخلفان شکار در منطقه شدند.

وی افزود: از این شکارچیان متخلف که در محدوده منطقه شکار ممنوع نوار مرزی بیله سوار و همچنین اراضی شرکت کشت و صنعت اقدام به شکار غیرمجاز پرندگان حمایت شده می‌کردند، ۲ قبضه اسلحه شکاری تک لول، هشت عدد فشنگ پر و لاشه یک قطعه پرنده حمایت شده بومی دراج کشف و ضبط شد.

برزگر با اشاره به اینکه پرونده متخلفان به مراجع قضائی ارسال شده است، از عموم مردم به خصوص دوستداران محیط زیست خواست تا هر گونه موارد تخلف در زمینه‌های مختلف زیست محیطی را از طریق شماره تلفن ۱۵۴۰ به اداره حفاظت محیط زیست اعلام کنند.

وی تصریح کرد: شهرستان بیله سوار به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی مناسب و همچنین وجود اراضی وسیع کشاورزی و مرتعی و منابع آبی منشعب از رود ارس و رودخانه مرزی بالهارود، زیستگاه انواع پرندگان وحشی عادی و حمایت شده مهاجر و بومی است.