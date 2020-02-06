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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۵:۲۲

معاون سازمان دامپزشکی کشور:

ایران در تولید واکسن تب‌برفکی و طاعون نشخوارکنندگان خودکفا است

ایران در تولید واکسن تب‌برفکی و طاعون نشخوارکنندگان خودکفا است

سمنان - معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی، با بیان اینکه ایران در تولید واکسن تب‌برفکی و طاعون نشخوارکنندگان خودکفا شده است، گفت: ۱۰۰ نیاز کشور امروز در داخل تامین می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رضاییان‌زاده ظهر پنجشنبه همزمان با ششمین روز از دهه مبارک فجر و در مراسم کلنگ‌زنی واحد تولید واکسن با مشارکت سرمایه‌گذار روسی در سمنان، با بیان اینکه واکسن تب‌برفکی و طاعون نشخوارکنندگان امروز به طور ۱۰۰ درصد در کشور تأمین می‌شود، بیان کرد: خودکفایی در زمینه تولید واکسن یک دستاورد بزرگ برای نظام است.

وی با بیان اینکه توانمندی بالایی در کشور و در زمینه تولید واکسن‌های دامی و طیور با توجه به ظرفیت‌های علمی داخلی وجود دارد، افزود: بخشی از واکسن تولیدی کشور مربوط به طاعون نشخوار کنندگان صادر می‌شود.

تأمین نیاز کشور از سمنان

معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه ۶۰ درصد واکسن‌های طیور به طور کامل وارداتی است، ابراز کرد: پنج میلیارد دز واکسن امروز به شکل وارداتی تأمین و ما بقی در درون کشور ساخته می‌شود که بهره‌برداری از کارخانه تولید واکسن طیور در سمنان بخش عمده از این واردات را کاهش خواهد داد.

رضائیان زاده راه‌اندازی کامل واحد تولیدی واکسن طیور در استان سمنان را گامی مثبت خواهند و گفت: این استان در تأمین سرم و واکسن‌های دامی کشور یک قطب محسوب می‌شود.

وی افزود: ۴۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات مواد اولیه در حوزه دام و طیور در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 4846341

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