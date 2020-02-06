مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین محکوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل بازرسی استان، در پی استقرار بازرس سازمان بازرسی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در اوایل سال جاری و با تحقیقات جامع صورت گرفته مشخص شد مدرک تحصیلی لیسانس مدیر کل وقت جعلی است.

بر اساس گزارش دریافت شده پس از تنظیم و ارسال گزارش مربوطه به مرجع قضائی، متهم بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شد و در نهایت پس از صدور کیفرخواست مربوطه و بررسی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر، سید مهدی حسینی به مجازات «حبس و نیز جبران خسارت وارده به دولت» محکوم شد.

اداره کل بازرسی کل استان اعلام کرده است با تمام توان و ظرفیت نیروهای خود در راستای مبارزه با فساد خواهد کوشید و از هیچ گونه تلاشی در این راستا دریغ نخواهد کرد.