به گزارش خبرنگار مهر، عاطفه زارعی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح توسعه کتابخانه شهید رجایی در ۲۷۰ متر مربع زیر بنا افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به اینکه سرانه زیر بنا کتابخانه‌های عمومی به ۲.۶۶ متر مربع رسیده است افزود: هم اکنون ۱۱۶ کتابخانه عمومی با زیر بنا ۴۶ هزار و ۳۱۲ در استان همدان به ارائه خدمات می‌پردازند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان با بیان اینکه کتابخانه شهید آزموده شهر زنگنه با زیر بنا ۸۵۰ متر مربع، کتابخانه مشارکتی زندان ملایر با زیر بنا ۶۰ متر مربع، کتابخانه سالن همایش‌های قرآنی و فرهنگ سرای کسب و کار با یک هزار و ۸۰ متر مربع، مجموع فضاهای کتابخانه‌ای بودند که در یک سال گذشته به امکانات استان افزوده شدند.

زارعی در ادامه با اشاره به اینکه ویژه برنامه‌های فرهنگی متنوعی به مناسبت دهه مبارک فجر در کتابخانه‌های عمومی استان همدان برگزار می‌شود اظهار کرد: به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ۱۵ بهمن ماه عضویت در سراسر کتابخانه‌های عمومی استان همدان رایگان بود.

برگزاری نشست‌های نمایشنامه‌خوانی با موضوع انقلاب اسلامی

وی همچنین به اجرای برنامه‌هایی چون نشست‌های نمایشنامه‌خوانی با موضوع انقلاب اسلامی و ایام فاطمیه، عصر شعر با موضوع انقلاب و برپایی نشست‌های بصیرتی اشاره کرد و افزود: برگزاری بیش از ۱۰ مورد جشن انقلاب اسلامی، بیش از ۱۰۰ نمایشگاه کتاب با موضوع انقلاب اسلامی، فضاسازی و آذین بندی ۱۱۶ کتابخانه عمومی استان، ۱۵۰ نشست کتابخوان، ۳۰ مسابقه کتابخوانی، ۳۱ جلسه نقد و بررسی، چهار رونمایی از کتاب، ۳۰ عنوان برنامه ویژه کودکان، ۱۰ جلسه عصر شعر با موضوع انقلاب اسلامی و ۲۶ نشست بصیریتی و سخنرانی در نظر گرفته شده که در حال اجرا است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان تصریح کرد: به منظور ایجاد شور و نشاط بین کودکان و نوجوانان مسابقات بسیاری از جمله کتابخوانی، روزنامه دیواری انقلاب، خوش نویسی شعارهای انقلاب، شعار نویسی، انشا نویسی، نقاشی و دانستنی‌های انقلاب در نظر گرفته شده است که توسط کتابداران در کتابخانه‌های عمومی استان در حال برگزار است.

زارعی ادامه داد: همچنین با هماهنگی که کتابخانه‌های عمومی با مدارس شهر و روستا به عمل آوردند بیش از ۱۰۰ بازدید برای دانش آموزان در نظر گرفته شده که هرچه بیشتر با کتابخانه‌ها آشنا شوند.

وی تأکید کرد: با توجه به فرا رسیدن اربعین شهادت سردار سپهد حاج قاسم سلیمانی نیز برنامه‌های متنوعی از جمله دل نوشته‌ای به سردار دل‌ها و نقاشی ویژه کودکان در کتابخانه‌های عمومی استان در نظر گرفته شده است و کتاب‌هایی که با زندگانی این شهید عالی مقام پرداخته‌اند، خوانش و معرفی خواهند شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان خاطرنشان کرد: همچنین به مناسبت سال رونق تولید و در راستای بیانیه گام دوم انقلاب که توسط مقام معظم رهبری ترسیم شده است، نشست کتابخوان رونق تولید با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان نیز برگزار می‌شود.

زارعی گفت: همچنین دومین باشگاه مقاله خوانی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان با موضوع کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌ها با رویکرد محرومیت زدایی با حضور اساتید دانشگاه، مدیران دستگاه‌ها و کتابداران برگزار شد.

وی تصریح کرد: طرح شناسایی و سنجش نیازهای اجتماعات محلی شهرستان فامنین در حوزه خدمات کتابخانه‌های عمومی همزمان با انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان فامنین به فرماندار شهرستان و با حضور محمد جوهرچی، مدیرکل پژوهش و آموزش نهاد رسماً آغاز شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان ادامه داد: این طرح با هدف ایفای نقش مؤثر کتابخانه برای شناسایی و پاسخ به نیازهای مردم این شهرستان توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور تعریف شده است.