روسیه به انتقادات ترکیه در ارتباط با عملیات ادلب واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیری پسکوف»، سخنگوی کاخ ریاست‌جمهوری روسیه، کرملین، به انتقادات ترکیه در ارتباط با عملیات ضد تروریستی در ادلب سوریه واکنش نشان داد.

در این ارتباط، پسکوف در نشست خبری هفتگی کاخ کرملین به خبرنگاران اعلام کرد که حملات عناصر مسلح علیه ارتش سوریه از مناطق تحت کنترل ترکیه در ادلب صورت می‌گیرد.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه همچنین این خبر را نیز اعلام کرد که ممکن است به زودی «ولادیمیر پوتین» با «رجب طیب اردوغان» همتای ترکیه‌ای خود در ارتباط با تحولات ادلب دیدار داشته باشد.

پسکوف در عین حال به تاریخ این دیدار احتمالی اشاره‌ای نکرده است.

این اظهارات وزیرخارجه روسیه همزمان با ادامه عملیات ارتش سوریه علیه گروه‌های تروریستی در استان ادلب اعلام شده است.

ارتش سوریه در ادامه عملیات خود که از ۲۴ ماه گذشته میلادی شروع شده است تاکنون بر مناطق زیادی از استان ادلب مسلط شده است.