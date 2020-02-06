وضعیت تجارت کشور در ۲سال اخیر با وجود تحریم ها مطلوب بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، در ششمین روز از دهه مبارک فجر محمد نهاوندیان در سفر به استان مرکزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز در جلسه شورای گفت و گو بخش خصوصی و دولت استان مرکزی، تعدادی از مباحث مورد تصویب قرار گرفت.

وی ادامه داد: باید بتوان شورای گفت و گو بخش خصوصی و دولت و اندیشمندان اقتصادی را در کنار هم قرار دهیم و خوشبختانه این مهم نه تنها در مرکز تحقق پیدا کرده بلکه در استان‌ها نیز شاهد این مساله هستیم و به طور حتم سیاست تسهیل و گشایش که دولت دنبال می‌کند، فشار تحریم‌های دشمن که در فکر محدود کردن و بستن اقتصاد ایران هستند، را در هم خواهم شکست.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: در طی این دو سال با وجود افزایش فشارهای تحریمی خوشبختانه تجارت کشور در صادرات و واردات ادامه پیدا کرده و در برخی موارد شاهد افزایش صادرات هستیم.

نهاوندیان بیان کرد: در ۱۰ ماهه امسال رقم‌های تولید نشان دهنده رشد تولید صنعتی و کشاورزی است و با همین انسجام می‌توان تحریم‌ها را کنار زد و جایگاه ایران در اقتصاد جهانی را ارتقا بخشید.

وی افزود: در آغاز دولت یکی از تمهیدات لازم که در قانون رفع موانع تولید اندیشیده و لایحه آن در مجلس تصویب شد، تسهیل و رفع موانع تولید بود که مشکلات واحدهای تولیدی را به صورت موردی بررسی می‌کند.

نهاوندیان عنوان کرد: در ستاد مرکزی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مورد تاکید قرار گرفت که دستگاه‌های طلبکار از صنایع که به دنبال انجام وظایف قانونی هستند، این اختیار قانونی به صورتی فراهم می‌شود که، تقسیط کنند و به رفع مشکل بپردازند و واحدهای مشکل دار نیز برای رفع مشکل این مسیر را دنبال کنند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: جلسه‌ای که شب گذشته در مورد شرکت هپکو برگزار شد، با نتایج خوبی همراه بود و منجر خواهد شد به رفع مشکلات و راه اندازی هپکو به عنوان یکی از بنگاه‌های فخر آفرین تولیدی کشور؛ تصمیمات گرفته شده از قبل نیاز به پیگیری دارد و جایی برای نگرانی نیست و چرخ به حرکت در می‌آید و هپکو جریان مالی خود را تأمین خواهد کرد.