حضور 14 هنرمند ایرانی در نمایشگاه هنر ایران در مرکز فرهنگی هنری مریدین

به گزارش خبرگزاری مهر از نیویورک ، مرکز مریدین یکی از مراکز معتبر هنری آمریکا است که باهماهنگی موزه ها و گالری های هنری، به فعالیتهای فرهنگی می پردازد. این رویداد فرهنگی مورد توجه بسیاری از اقشار مختلف وازجمله سیاستمداران شده است ، تا جایی که بخشی از گفتگوهای مک کورمک باخبرنگاران دراین خصوص بود.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در پاسخ به سئوالی درباره این موضوع گفت : ما مایلیم تا تعامل بیشتری با ایرانیها داشته باشیم. وی با تاکید نقش حضور هنرمندان ایرانی در مبادلات فرهنگی اظهار داشت: ایران دارای فرهنگی بزرگ است، ایران کشوری بزرگ است و مانباید اجازه دهیم اختلاف در خط مشی آمریکا و ایران، این مبادلات فرهنگی را محدود سازد.

وی مجددا" با تاکید برمواضع خود اعلام کرد: حداقل این روشی برای ایالات متحده است که به طرز ملموسی نشان دهد که ما به فرهنگ ایران قدر می نهیم. ما برای فرهنگ ایران وبرای این مبادلات ارزش قائل هستیم.

یادآور می شود درمراسم افتتاحیه این نمایشگاه، کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا وتعدادی از سیاستمداران آمریکایی حضور داشتند. هنرمندان ایرانی از عکس انداختن با رایس خودداری کردند.

رسانه های گروهی دیروز این استقبال از هنرمندان ایرانی را به تلاش های جدید کاخ سفید برای شکستن یخهای رابطه بین دو کشور تفسیر کردند. در عین حال بسیاری از کارشناسان بر دوگانه بودن برخورد آمریکا با جمهوری اسلامی به عنوان مهمترین عامل بی اعتمادی ایران به این کشور اشاره می کنند. به طور مثال در حالیکه مقامات آمریکا مرتبا از ملت ایران به عنوان ملتی فرهنگی و متمدن یاد می کنند ، از مجاری دیپلماتیک و رسمی خود ایران را در محور شرارت و حامی تروریسم معرفی می کنند.

سخنان رایس و سخنگوی وی در وزارت خارجه آمریکا در حالی مطرح می شود که جرج بوش رئیس جمهور این کشور حدود 2 سال پیش ملت ایران را وحشی نامیده و از برخورد با ایران خبرداده بود!