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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۵:۵۶

درخواست وزیرخارجه کانادا از ایران درباره هواپیمای اوکراینی

درخواست وزیرخارجه کانادا از ایران درباره هواپیمای اوکراینی

وزیرخارجه کانادا از ایران درخواست کرد تا جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به فرانسه ارسال شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال اند میل، «فرانسوا فیلیپ شامپاین» وزیر امور خارجه کانادا از ایران خواسته است تا هرچه زودتر جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی را برای تحقیقات بیشتر به فرانسه ارسال کند.

شامپاین در این ارتباط از گفتگوی خود با «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه ایران خبر داد و افزود که از همتای ایرانی خود خواسته است تا تهران زمینه لازم برای داونلود و تحلیل محتوای اطلاعات ضبط شده پرواز هواپیمای اوکراینی سقوط کرده را ایجاد نماید.

هواپیمای خطوط هوایی اوکراین در حومه تهران با ۱۷۶ سرنشین صبح چهارشنبه ۱۸ دی ماه سقوط کرد و اغلب مسافران آن تابعیت ایرانی-کانادایی داشتند.

در این حادثه همه سرنشینان جان خود را از دست دادند.

ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای، ضمن عرض تسلیت و اظهار همدردی با خانواده‌های داغدار هم وطن و جان باختگان اتباع سایر کشورها، از خطای انسانی پیش آمده عذرخواهی کرده است.

کد مطلب 4846373

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