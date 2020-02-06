بنگاه داری بانک ها باید بر اساس قواعد مشخص انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری در نشست «شرکت داری بانک‌ها؛ تببین وضع موجود، چالش‌ها و فرصت ها»، که با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه برگزار شد، گفت: بانکداری بخشی از اقتصاد کشورهاست و سیاست‌های آن باید متناسب با سیاست‌های بازار کار و حتی سیاست‌های رفاهی کشور تعیین شود.

وی افزود: در دهه ۱۹۲۰ یک بحران بانکی بزرگ در ژاپن رخ داد و دولت تصمیم گرفت بانک‌ها را ادغام و صنایع را بین ۶ بانک بزرگ با عنوان کایرتسوها تقسیم کرد و هرکدام مسئول توسعه صنعتی ژاپن در صنایع اساسی شدند. بحران اقتصادی اخیر ژاپن نیز به دلیل تضعیف نظام بانکی این کشور خارج شدن از مسیر توسعه صنعتی رخ داده است.

میدری ادامه داد: با این اوصاف اینکه چرا در ایران مسئله ضرورت خروج بانک‌ها از بنگاه داری، با وجود مضرات آن مطرح شده است، می‌تواند به چند دلیل باشد، یکی ضرورت تسهیلات دهی بانک‌ها به مردم است و خروج از بنگاه داری به این منظور انجام گرفته است. دلیل دیگر رونق گرفتن بورس می‌تواند باشد.

وی گفت: اما من معتقدم ما باید اجازه بنگاه داری و ورود مستقیم به فعالیت‌های اقتصادی را به بانک‌ها بدهیم و توسعه صنعتی را از این طریق در دستورکار داشته باشیم. بسیاری از کشورها نیز توسعه صنعتی را از همین مسیر انجام داده اند.

وی افزود: بانک‌ها باید در بنگاه داری و سرمایه گذاری در مسیر توسعه سهم داشته باشند. اما اینکه چه قواعدی برای آن در نظر گرفته شود مهم است.