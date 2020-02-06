قائدی خسته بود و تعویضش کردم/ دستم روی نیمکت بسته بود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مجیدی بعد از تساوی ۲ - ۲ تیم فوتبال استقلال مقابل پرسپولیس در هفته نوزدهم لیگ برتر در نشست خبری حاضر شد و به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.

مجیدی ابتدا درباره تعویض مهدی قائدی و آفساید بودن گل دوم پرسپولیس گفت: صحنه گل را ندیدم و نمی توانم چیزی بگویم. مهدی قائدی هم خسته شده بود. سعی کردیم هافبک رونده را اضافه کنیم. اگر فرشید در یک صحنه به رضاوند پاس داده بود آرش می توانست گل بزند. پرسپولیس جلو آمده بود و می خواستیم از فضای پشت سر آنها استفاده کنیم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر عدم تعویض زکریا مرادی و کم بودن تعداد بازیکنان تعویضی اش تاکید کرد: تمام کسانی که در استقلال هستند با کیفیت هستند ولی ۱۵ بازیکن این تیم از سال قبل جدا شده اند. در وینگر هفت بازیکن داریم ولی بازیساز دو تا هم نداریم. دست مربی بسته است. زکریا خوب تمرین کرده بود ولی وقتی گل خوردیم تعویض نکردیم.

مجیدی در حالی که قصد ترک نشست خبری را داشت، با سئوال دیگری از خبرنگار مهر درباره درگیری و عصبانیت روزبه چشمی مدافع استقلال مواجه شد ولی مدیر رسانه ای استقلال اجازه پاسخگویی به وی را نداد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال اما در میکسدزون ورزشگاه در مورد درگیری سیاوش یزدانی و غلامی با نیروی انتظامی گفت: برخورد خوبی نشده است. نیروی انتظامی هم زحمت می کشد اما باید حرمت بازیکنان را حفظ کنند.

فرهاد مجیدی در مورد عملکرد بازیکنانش هم گفت: همه بازیکنان من عالی بودند و تک تک آنها عملکرد خوبی داشتند.

وی در واکنش به اینکه چه جایگاهی را برای استقلال قائل هستید گفت: وقتی سرمربی استقلال شدم هیچ قولی ندادم اما تمام تلاشم را می کنم.

مجیدی در مورد اعتراض روزبه چشمی و درگیری با غلامپور در پایان بازی گفت: من اصلاً چنین چیزی را ندیدم و در تیم ما این مسائل وجود ندارد. همه بازیکنان با یکدلی و دوستی در تیم هستند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: ما گل خیلی بدی خوردیم در دقایق آخر. می توانستیم برنده این بازی باشیم.

مجیدی در مورد نارضایتی از البسه استقلال نیز گفت: حرف من این است که لباس تیم باید در خور شان و نام استقلال باشد. بچه ها همه ناراضی هستند. من حرف بچه ها را منتقل کردم. مسئولان باشگاه باید در این مورد رسیدگی کنند.