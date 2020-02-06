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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۶:۱۹

معاون استاندار مازندران:

۲۱۵ مورد از اختیارات سازمان ها به مدیران مازندران تفویض شد

۲۱۵ مورد از اختیارات سازمان ها به مدیران مازندران تفویض شد

ساری – معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران گفت: تاکنون ۲۱۵ مورد از اختیارات سازمان و وزارتخانه ها به مدیران استانی تفویض اختیار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان با گرامیداشت دهه فجر اظهار داشت: با توجه به سه رکن پیروزی انقلاب اسلامی، نیازمند تقویت ارکان انقلاب هستیم.

وی با اشاره به افتتاح ۸۸۶ پروژه دهه فجر در استان گفت: دو پروژه بزرگ بسته بندی و سورتینگ برنج با ۲۵ میلیارد تومان اعتبار و کارخانه هیدروپونیک با ۳۳ میلیارد تومان امروز در آمل بهره برداری رسید.

وی اعتبار ۷۲ طرح تولیدی و اقتصادی را بیش از ۸۴۰ میلیارد تومان بیان کرد با اشاره به تولید هفت میلیون تن محصولات کشاورزی گفت: چهار پایانه صادراتی در استان در حال ساخت است که پایانه محصولات شیلاتی و مرکز لجستیک محصولات کشاورزی، گل و گیاه و برنج را شامل می‌شود.

خیریان پور با اشاره به درپیش بودن راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: حضور منسجم و باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، می‌تواند اقتدار جمهوری اسلامی ایران را تحکیم بخشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با اشاره به درپیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: ارائه مردم به رأی و نظر مردم بستگی دارد و مکانیزم ارائه مردم، انتخابات است و تجلی مقبولیت جمهوری اسلامی درگروانتخابات و حضور در پای صندوق رأی است.

وی ادامه داد: برگزاری انتخابات با توجه به مفاد دستگاه‌های اجرایی موظف هستند نهایت همکاری را داشته باشند و باید برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن انتخابات برنامه ریزی کرد.

خیریان پور با بیان ۲۱۵ مورد از اختیارات سازمان‌ها و وزارتخانه در سه مرحله به مدیران اجرایی در سطح استان‌ها تفویض شد، مدیران کل باید حداکثر استفاده را از اختیارات تفویضی داشته باشند.

کد مطلب 4846385

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