۲۱۵ مورد از اختیارات سازمان ها به مدیران مازندران تفویض شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان با گرامیداشت دهه فجر اظهار داشت: با توجه به سه رکن پیروزی انقلاب اسلامی، نیازمند تقویت ارکان انقلاب هستیم.

وی با اشاره به افتتاح ۸۸۶ پروژه دهه فجر در استان گفت: دو پروژه بزرگ بسته بندی و سورتینگ برنج با ۲۵ میلیارد تومان اعتبار و کارخانه هیدروپونیک با ۳۳ میلیارد تومان امروز در آمل بهره برداری رسید.

وی اعتبار ۷۲ طرح تولیدی و اقتصادی را بیش از ۸۴۰ میلیارد تومان بیان کرد با اشاره به تولید هفت میلیون تن محصولات کشاورزی گفت: چهار پایانه صادراتی در استان در حال ساخت است که پایانه محصولات شیلاتی و مرکز لجستیک محصولات کشاورزی، گل و گیاه و برنج را شامل می‌شود.

خیریان پور با اشاره به درپیش بودن راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: حضور منسجم و باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، می‌تواند اقتدار جمهوری اسلامی ایران را تحکیم بخشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با اشاره به درپیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: ارائه مردم به رأی و نظر مردم بستگی دارد و مکانیزم ارائه مردم، انتخابات است و تجلی مقبولیت جمهوری اسلامی درگروانتخابات و حضور در پای صندوق رأی است.

وی ادامه داد: برگزاری انتخابات با توجه به مفاد دستگاه‌های اجرایی موظف هستند نهایت همکاری را داشته باشند و باید برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن انتخابات برنامه ریزی کرد.

خیریان پور با بیان ۲۱۵ مورد از اختیارات سازمان‌ها و وزارتخانه در سه مرحله به مدیران اجرایی در سطح استان‌ها تفویض شد، مدیران کل باید حداکثر استفاده را از اختیارات تفویضی داشته باشند.