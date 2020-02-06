اختیارات مسئولان در استان ها با توجه به مشکلات موجود افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده پیش از ظهر پنج شنبه در جریان سفر معاون اقتصادی رئیس جمهور به استان مرکزی در حاشیه افتتاح ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک، اظهار داشت: با تفویض اختیارات به مدیران استانی بیش از ۶۰ درصد مشکلات حوزه تولید، خدمات، کشاورزی، صنایع و معادن استان‌ها قابل حل است و از دلسردی آن‌ها می کاه د.

وی ادامه داد: با وجود تحریم‌ها و فشارها تولید کنندگان امروز در بخش صنعت، معدن، کشاورزی و سایر فرآورده‌ها بسیاری از سختی‌ها را پشت سر می‌گذارند.

استاندار مرکزی گفت: همزمان با دهه فجر بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ پروژه در بخش‌های اقتصادی و عمرانی در استان مرکزی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد که میزان اعتبار نسبت به سال گذشته نزدیک به یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که دستیابی به این مهم به همت فعالین اقتصادی استان صورت گرفته است.

آقازاده بیان کرد: امسال تا کنون ۱۳ هزار فرصت شغلی در استان مرکزی به وجود آمده است که افزایش آن تا ۲۰ هزار شغل تا پایان سال پیش بینی می‌شود.

وی گفت: تعهدی که در سال ۹۸ در باره ایجاد شغل در استان داشتیم، نزدیک به ۱۲ هزار نفر بوده است که اکنون تحقق بیش از این تعهد را شاهد هستیم.

استاندار مرکزی بیان داشت: صادرات غیر نفتی استان برای اولین بار در تاریخ اقتصادی استان به یک میلیارد و ۱۳ میلیون دلار رسید که امیدواریم تا پایان امسال افزایش پیدا کند.

آقازاده افزود: در سال اخیر با توجه به دشوار بودن شرایط اقدامات خوبی از فعالین اقتصادی استان را شاهد بودیم. در یک سال اخیر بیش از ۱۲ صنعت راکد در استان به چرخه فعالیت بازگشتند.