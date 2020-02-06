دولت بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی کشور را هموار کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف آزادی پیش از ظهر پنج شنبه در جریان سفر معاون اقتصادی رئیس جمهور به استان مرکزی در حاشیه افتتاح ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک، اظهار داشت: دولت مسئول صیانت از حقوق ملت در بازرگانی سالم و روابط سالم داخلی و بین المللی است.

وی ادامه داد: ملت و کشور باید از درآمد برخوردار باشد و از محل آن مالیات به دولت تعلق بگیرد. دولت در حوزه کشاورزی، دامداری و حوزه‌های آسیب دیده از افراد مالیات دریافت نکند.

آیت الله دری نجف آبادی بیان کرد: با احداث ساختمان و ساختمان سازی به جایی نخواهیم رسید بلکه کشور با تولید فعال، ارزش افزوده و قدرت صادرات آباد می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: مشکل خانه و سالن اداری و سالن سخنرانی نداریم بلکه با مشکل تولید مواجه هستیم و باید تولیدات کشور به لحاظ تولید با کشورهایی نظیر ویتنام، کره، تایلند، ژاپن و چین رقابت کند.

آیت الله دری نجف آبادی افزود: تولید باید با قیمت تمام شده مناسب، کیفیت مناسب، تسهیلات لازم برای تعهدات لازم برای تعمیر، نگهداری و قرنطینه مناسب باشد تا صدها برند جهانی در بازار به جای نفت که امکان صادرات آن وجود ندارد، عرضه کنیم و البته باید نقدینگی را برای انجام این کارها مدیریت کرد.

وی افزود: ظرفیت‌های تولید انرژی در پالایشگاه، پتروشیمی به ارتباط منطقه‌ای و بین المللی استان مرکزی افزوده است و جایگاه استان را در محدوده کشور به عنوان استانی ملی، منطقه‌ای و بین المللی تبدیل کرده است.

آیت الله دری نجف آبادی گفت: سردار سلیمانی در جبهه دفاع و فداکاری خدمت‌های فراوانی ارائه کرد و وظیفه ما دفاع از جبهه اقتصادی است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: استان مرکزی بالای ۸۰ درصد در پای صندوق‌های رأی حضور پیدا کنند و با حضور خود به فرد مدیر، کار بلد، امین و وفادار رأی بدهند.

آیت الله دری نجف آبادی بیان کرد: باید وزارت بهداشت و مسئولین مربوطه نسبت به بیماری کرونا هوشیار باشند و اقدامات لازم را برای جلوگیری از شیوع آن در کشور انجام دهند.