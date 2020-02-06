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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۶:۲۹

نماینده مردم بابل در مجلس:

بهره گیری از ظرفیت بازار همسایگان راه برون رفت از تحریم ها است

بهره گیری از ظرفیت بازار همسایگان راه برون رفت از تحریم ها است

ساری -نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی بهره گیری از ظرفیت بازار همسایگان شمالی و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا یکی از بهترین راه ها برای برون رفت از تحریم ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نجفی عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان با عنوان اینکه مازندران کارکرد ملی دارد اما جایگاه ملی در توزیع اعتبارات و استفاده از امکانات ندارد، گفت: همزمان با نوروز شاهد سفر مسافران زیادی به استان هستیم و در توزیع اعتبارات باید توجه شایسته ای به استان داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در شرایط پیچیده بین المللی و منطقه‌ای قرار داریم، گفت: برخی فشارهایی که از سوی جریانات سیاسی و گروه‌های رقیب وارد می‌شود بیشتر از فشارهای بین المللی و خارجی است و باید در این شرایط با کمک هم مسائل را مرتفع کرد.

وی گفت: امیدواریم با تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت، شرایط کنونی را با موفقیت پشت سر گذاریم و در شرایط سخت کنونی، رقبای سیاسی خود را جای دولت قرار دهند و بانگاه انصاف برخورد کنند زیرا زمینگیر شدن دولت نفعی برای هیچیک از جریان‌های سیاسی ندارد.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مازندران در حوزه همسایگان شمالی جایگاه برجسته ای دارد و تصویب و اجرایی شدن الحاق ایران به اتحادیه اوراسیا می‌تواند به توسعه صادرات کمک کند زیرا همسایگان شمالی یکی از بهترین راه‌های برون رفت از تحریم‌ها است.

کد مطلب 4846390

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