گرامیداشت لاله های توحیدی فلسفه شهادت را تقویت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی، بعد از ظهر پنج شنبه در چهاردهمین آئین ملی عطرافشانی و گلباران مزار شهدای ادیان توحیدی که در خاور شهر و با حضور حجت الاسلام سید محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، محمد تقی زاده، معاون عمرانی استانداری تهران، حسین توکلی کجانی، فرماندار ویژه ری و حسین کاغذلو فرماندار ورامین برگزار شد اظهار داشت: فرهنگ شهادت و ایثارگری‌های قیام عاشورا بوده است که اسلام و همه ادیان را زنده نگه داشت است.

محسنی بند پی با بیان اینکه هم اکنون ایام ایام خجسته ای است گفت: در سال ۵۷ با ورود امام راحل، وحدت همدلی و یکپارچگی همه اقشار جامعه را شاهد بودیم و بعد از پیروزی انقلاب باز استکبار جهانی به دلیل طمعی که بر این سرزمین داشت و به دلیل اینکه سلطه اش را بر خاور میانه و ایران دوباره بتواند گسترش بدهد رژیم صدام را تحریم کرد که به خاک ایران حمله نظامی کند و دیدیم که در دفاع از آرمان‌های انقلاب در حفظ و تمامیت ارضی این کشور همه اقشار به فرمان امام در مقابل دشمن صف آرایی کردند که در یک طرف امام و افکار و اندیشه‌های ایشان و همه اقشار ایرانی بود و در طرف دیگر صدام با بهره گیری و حمایت همه کشورهای دنیا که در رأس ان آمریکا بود.

وی گفت: در دفاع مقدس عزیزان ارامنه و آشوری و بسیجیان شرایطی را فراهم کردند که هیچ ابرقدرتی توان حمله به کشور را نداشته باشد و فلسفه شهادت چیزی است که ادیان الهی رسالت آن را بر عهده دارند و اخلاق مداری و عدالت محوری، پرهیز از گناه و صداقت در گفتار، اساس و پایه ادیان توحیدی بوده و در این راستا هیچ فرقی بین ادیان دیگر با اسلام نیست و در احکام دینی اسلام آمده است که حقانیت در راستای این صفات کامل می‌شود.

استاندار تهران بیان داشت: امام حسین در تمام سختی‌ها راه شهادت را انتخاب کرد و شهادت امام حسین به عنوان یک مکتب در همه جای تاریخ خود را حفظ کرده است و به الگو از امام حسین ترور سردار سلیمانی تبدیل به مکتب سلیمانی شد که اثر بخشی اش را نشان داده است و در جشنواره دانش اموزان استان تهران دیدیم که همه می‌گفتند که ما سلیمانی هستیم و این یعنی رویش جوانه‌های سلیمانی و انشاالله در ادامه انقلاب نیز به همدلی و وحدت نیازمند هستیم و رهبر به عنوان سکاندار نجات بخش کشور است و باید دستورات ایشان را عملیاتی کنیم.

محسنی بندپی عنوان داشت: چالش‌ها و توطئه‌هایی که کشور با ان مواجه است قطع بر یقین با بصیرت و آگاهی ملت خنثی شده است و گرامیداشت لاله‌های توحیدی فلسفه شهادت را تقویت می‌کند که استکبار از این فلسفه واهمه دارد و انها از مقاومت و پایداری مملکت ما می‌ترسند و وحدت ایرانیان سد محکمی در مقابل آنها است.

وی با اشاره به هدف قرار دادن پایگاه عین الاسد آمریکایی‌ها در عراق توسط ایران گفت: در هیچ کشوری ندیده‌ایم که پایگاه امریکایی‌ها را هدف قرار بدهند اما ما توانستیم.

استاندار تهران با تاکید بر انتخابات و حضور پررنگ در انتخابات پیش رو عنوان داشت: یکی از رسالت‌های ادیان در برهه کنونی در کشور صندوق رأی انتخابات ۲ اسفند و حضور مردم در ۲۲ بهمن است که دشمن را مأیوس خواهد کرد.