وقوع تیراندازی در «رام الله»/ یک نظامی صهیونیست به شدت زخمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، تنش ها در کرانه باختری همچنان ادامه دارد و حالت فزاینده ای به خود گرفته است.

بر اساس این گزارش، در ادامه این تنش ها، رسانه ها از وقوع حادثه تیراندازی در «رام الله» خبر می دهند.

گفته می شود که به دنبال این تیراندازی یک نظامی صهیونیست به شدت زخمی شده است.

به دنبال این حادثه، رژیم صهیونیستی در دو شهرک صهیونیست نشین «دولف» و «طلمون» در غرب رام الله حالت آماده باش اعلام کرده است.

رسانه های صهیونیستی اعلام کردند که تیراندازی از داخل یک خودروی درحال حرکت انجام شده است و عامل آن موفق به گریختن از محل حادثه شده است.