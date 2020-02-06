  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۶:۳۵

تداوم تنش ها در کرانه باختری؛

وقوع تیراندازی در «رام الله»/ یک نظامی صهیونیست به شدت زخمی شد

وقوع تیراندازی در «رام الله»/ یک نظامی صهیونیست به شدت زخمی شد

به دنبال وقوع حادثه تیراندازی در «رام الله» واقع در کرانه باختری یک نظامی صهیونیست به شدت زخمی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، تنش ها در کرانه باختری همچنان ادامه دارد و حالت فزاینده ای به خود گرفته است.

بر اساس این گزارش، در ادامه این تنش ها، رسانه ها از وقوع حادثه تیراندازی در «رام الله» خبر می دهند.

گفته می شود که به دنبال این تیراندازی یک نظامی صهیونیست به شدت زخمی شده است.

به دنبال این حادثه، رژیم صهیونیستی در دو شهرک صهیونیست نشین «دولف» و «طلمون» در غرب رام الله حالت آماده باش اعلام کرده است.

رسانه های صهیونیستی اعلام کردند که تیراندازی از داخل یک خودروی درحال حرکت انجام شده است و عامل آن موفق به گریختن از محل حادثه شده است.

کد مطلب 4846396

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها