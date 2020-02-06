حس تعلق مردم نسبت به شهر و روستای خود امنیت ملی را تضمین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد عصر پنج شنبه در همایش «کاشان در مسیر تحول» با بیان اینکه در کاشان یک شورای شهر قوی و شهردار کارآمد وجود دارد، اظهار داشت: با وجود تمام سختی‌هایی که امسال در کشور وجود داشت ولی پروژه‌های عمرانی در سطح کشور به‌هیچ عنوان تعطیل نشد.

در ابتدای سال ۲۴ استان کشور درگیر سیل بود

وی با اشاره به اینکه برای اولین بار در کشور ۲۴ استان در ابتدای سال درگیر سیل بود، ابراز داشت: آن استان‌هایی که در ابتدای سال درگیر سیل نبودند در ابتدای فصل زمستان درگیر سیل شدند و به این دلیل شرایط کشور با وجود مشکلات دیگر دوران سختی را گذراند.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با بیان اینکه تمام مشکلات داخلی و خباثت‌ها و تحریم‌های آمریکا و استکبار جهانی هیچکدام تهدید خاصی برای ملت ایران نیست، تصریح کرد: آنچه ممکن است موجب ناراحتی و نگرانی شود بی‌اعتمادی و ایجاد گسل بین مردم و مسئولین است.

وی با اشاره به افتتاح پروژه‌های عمرانی بسیاری از ابتدای سال تاکنون در سطح کشور با وجود تمام مشکلات، خاطرنشان کرد: اگر اعتماد مردم خدشه دار شود مسئولان باید بدانند بسیاری از این پروژه‌ها محقق نمی‌شود.

در صورت عدم وفاق و همدلی بین مردم و مسئولین هیچ پروژه‌ای به نتیجه نمی‌رسد

جمالی نژاد با بیان اینکه اگر بین مسئولین و مردم وفاق، اتحاد، همدلی و رفاقت نباشد هیچکدام از زحمات مسئولین به نتیجه نمی‌رسد، اذعان داشت: در ابتدای انقلاب با وجود زیرساخت‌های ضعیف و کمبود فراوان امکانات به دلیل حس همدلی و وفاق در بین مردم و مسئولین تمام مشکلات پشت سرگذاشته شد و سبب سرافرازی مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شد.

وی حس تعلق مردم به شهر و روستای خود را موجبات تضمین امنیت ملی کشور دانست و بیان داشت: در صورتی که فردی به شهر و یا روستای خود تعلق داشته باشد موجب وحدت و افزایش سرمایه‌های اجتماعی و به تبع آن افزایش امنیت اجتماعی می‌شود.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با بیان اینکه امنیت اجتماعی سبب به وجود آمدن امنیت ملی می‌شود، افزود: فرمایشات رهبر معظم انقلاب چراغ راه مسئولان در اداره امور کشور باید باشد که یکی از این رهنمودها قوی شدن کشور است.

وی با اشاره به اینکه این قوی شدن در همه حوزه‌ها باید باشد، تاکید کرد: برای افزایش اقتدار در کشور باید در سه مؤلفه قدرت خدادادی، قدرت اکتسابی و همچنین قدرت گفتمانی در کشور به وجود آید.

جمالی نژاد قدرت گفتمانی را در تجلی استقلال، متکی به جوانان و سرمایه‌های انسانی و غیره دانست و یادآور شد: لازمه استقلال و قدرت درونی در کشور همدلی و وحدت و انسجام بین مردم و مسئولان است.