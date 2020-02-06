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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۷:۳۹

معاون قضائی دادگستری استان اصفهان:

خط و مشی قوه قضائیه اجرای قانون است

خط و مشی قوه قضائیه اجرای قانون است

گلپایگان- معاون قضائی دادگستری استان اصفهان گفت: یکی در راستای مبارزه با فساد عزمی راسخ در قوه قضائیه شکل گرفته است که رضایتمندی مردم را خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین حلاجیان عصر پنج شنبه در مراسم تکریم و معارفه دادستان شهرستان گلپایگان اظهار داشت: بیش از یکصد وظیفه و تکلیف برای دادستان مشخص شده است، ورود به جزئی‌ترین موضوعات شهرستان از وظایف دادستان است.

وی با تأکید بر اینکه احقاق حق و عدالت مطالبات به حق مردم است، گفت: خط و مشی قوه قضائیه اجرای قانون است تا موجبات دلگرمی مردم به دستگاه قضا ایجاد شود.

معاون قضائی دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: گسترش عدل و احقاق حقوق مردم و آزدی‌های مشروط و نظارت بر اعمال قانونی از منویات مقام معظم رهبری است.

وی افزود: در مبارزه با فساد نیازمند همکاری سایر مسؤولات هستیم، عزمی راسخ در قوه قضائیه شکل گرفته است که ا برگرفته از سیاست‌های کلی نظام است.

حلاجیان با بیان اینکه در برخورد با هر فردی محافظه کاری ممنوع است، گفت: همکاری قوه قضائیه و قوه مجریه در رأس دستگاه قضائی است و در این راستا تعامل خوبی در این شهرستان بین فرمانداری و دادگستری وجود دارد.

فلسفه نظام اجرای عدل و عدالت است

در ادامه حجت الاسلام کیومرث امیرخانی دادستان سابق گلپایگان با بیان اینکه در طول مدت ۱۱ سال خاطرات وصف ناپذیری از مردم استان به ویژه مردم مومن و متدین و با فرهنگ گلپایگان دارم، اظهار داشت: فلسفه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اجرای عدل و عدالت است.

وی گفت: اجرای عدالت به تنهایی وظیفه دستگاه قضایی نیست و تمام تمام دستگاه‌ها دولتی وظیفه دارند، کار قضات با حساسیت همراه است تا در راه حق و عدالت به خوبی عمل کنند.

دادستان سابق گلپایگان افزود: عدل و عدالت پایه و اساس حکومت است زیرا موجب قوام جهان می‌شود تا در مسیر حقیقت گام بردارد.

وی با بیان اینکه حفظ حقوق شهروندی سرلوحه کار دستگاه قضایی شهرستان گلپایگان بود، افزود: تعامل سازنده و منطبق با قانون با تمام دستگاه‌ها و نماینده مردم در مجلس وجود داشت.

حجت الاسلام امیرخانی با بیان اینکه عمل به امور قانون ملاک دستگاه قضائی است، گفت: جلوگیری از تصرف بیت المال و ساخت و سازهای غیر مجاز و همچنین تکریم اراب رجوع، توجه به حقوق مردم و توجه به محرومین و مستضعفین به ویژه خانواده معظم شهدا و ایثارگران خط قرمز ما در دستگاه قضایی بود.

کد مطلب 4846409

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