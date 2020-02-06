به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین حلاجیان عصر پنج شنبه در مراسم تکریم و معارفه دادستان شهرستان گلپایگان اظهار داشت: بیش از یکصد وظیفه و تکلیف برای دادستان مشخص شده است، ورود به جزئی‌ترین موضوعات شهرستان از وظایف دادستان است.

وی با تأکید بر اینکه احقاق حق و عدالت مطالبات به حق مردم است، گفت: خط و مشی قوه قضائیه اجرای قانون است تا موجبات دلگرمی مردم به دستگاه قضا ایجاد شود.

معاون قضائی دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: گسترش عدل و احقاق حقوق مردم و آزدی‌های مشروط و نظارت بر اعمال قانونی از منویات مقام معظم رهبری است.

وی افزود: در مبارزه با فساد نیازمند همکاری سایر مسؤولات هستیم، عزمی راسخ در قوه قضائیه شکل گرفته است که ا برگرفته از سیاست‌های کلی نظام است.

حلاجیان با بیان اینکه در برخورد با هر فردی محافظه کاری ممنوع است، گفت: همکاری قوه قضائیه و قوه مجریه در رأس دستگاه قضائی است و در این راستا تعامل خوبی در این شهرستان بین فرمانداری و دادگستری وجود دارد.

فلسفه نظام اجرای عدل و عدالت است

در ادامه حجت الاسلام کیومرث امیرخانی دادستان سابق گلپایگان با بیان اینکه در طول مدت ۱۱ سال خاطرات وصف ناپذیری از مردم استان به ویژه مردم مومن و متدین و با فرهنگ گلپایگان دارم، اظهار داشت: فلسفه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اجرای عدل و عدالت است.

وی گفت: اجرای عدالت به تنهایی وظیفه دستگاه قضایی نیست و تمام تمام دستگاه‌ها دولتی وظیفه دارند، کار قضات با حساسیت همراه است تا در راه حق و عدالت به خوبی عمل کنند.

دادستان سابق گلپایگان افزود: عدل و عدالت پایه و اساس حکومت است زیرا موجب قوام جهان می‌شود تا در مسیر حقیقت گام بردارد.

وی با بیان اینکه حفظ حقوق شهروندی سرلوحه کار دستگاه قضایی شهرستان گلپایگان بود، افزود: تعامل سازنده و منطبق با قانون با تمام دستگاه‌ها و نماینده مردم در مجلس وجود داشت.

حجت الاسلام امیرخانی با بیان اینکه عمل به امور قانون ملاک دستگاه قضائی است، گفت: جلوگیری از تصرف بیت المال و ساخت و سازهای غیر مجاز و همچنین تکریم اراب رجوع، توجه به حقوق مردم و توجه به محرومین و مستضعفین به ویژه خانواده معظم شهدا و ایثارگران خط قرمز ما در دستگاه قضایی بود.