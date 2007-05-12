مبلغ جوایز کتاب سال شهر تغییر نکرده است / برندگان کتاب سال صاحب آپارتمان می شوند

امین متولیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دلایل به تعویق افتادن کتاب سال شهر، گفت: برگزاری این جایزه نیازمند زمان و کار کارشناسی بیشتری بود. از سوی دیگر انجام این کار در سال 85 درست نبود چرا که ممکن بود در ماه ها یا روزهای پایانی سال کتاب درخوری منتشر می شد و به داوری ها نمی رسید.

وی افزود: متاسفانه کارهای هماهنگی دقیق برای برگزاری این جایزه از ابتدا به صورت مناسبی صورت نگرفته بود و من هم بعد از این اتفاقات پست معاونت فرهنگی را عهده دار شدم. در هر حال قطعاً تا هفته آینده زمان و نحوه برگزاری آن مشخص می شود.

وی با تائید مشکلات مالی معاونت فرهنگی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، شایعه در مورد تغییر و تقلیل جوایزی از جمله کتاب سال شهر را رد کرد و گفت: جایزه کتاب سال بدون تغییر و بر اساس همان روال قبلی اهدا می شود؛ یعنی به هشت نفر برنده اصلی مبلغ 60 میلیون تومان برای خرید یک دستگاه آپارتمان مسکونی اهدا می شود. البته این جایزه سال گذشته مشخص شد و با توجه به افزایش قیمت مسکن، بعید به نظر می رسد که نتوان با 60 میلیون تومان آپارتمانی حتی 30 متری خرید.

متولیان همچنین درباره جایزه " مرد فرهنگ " گفت: این جایزه حرکتی است برای تقدیر از افرادی که در عرصه مدیریت فرهنگی کارنامه قابل قبولی ارائه داده اند و تاثیرگذاری مثبتی بر روند شکل گیری فعالیت های فرهنگی در سطح تهران و کشور داشته اند. در واقع از نظر ما بیشتر قابلیت ها و پارامترهای مدیریتی یک فرد مد نظر است. البته عنوان آن یک کنایه است و اینگونه نیست که فقط آقایان شرایط کسب آن را داشته باشند.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران اضافه کرد: ما از هفته جاری طرح مشارکت دادن نخبگان و نظرسنجی از آنها درباره معیارها و مصادیق یک مرد فرهنگ آغاز کرده ایم و شورایی این نظرات و معیارها را جمع بندی خواهد کرد و فرد برنده را مشخص می کند. این جایزه نیز همانند کتاب سال یک منزل مسکونی است که به همراه نشانی با همین عنوان (مرد فرهنگ) به برنده آن تعلق خواهد گرفت. مراسم اهدای این جایزه نیز ششم مرداد ماه است و احتمالاً در زمانی بعد از این تاریخ، جایزه کتاب سال شهر نیز اهدا می شود.