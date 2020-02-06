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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۷:۳۵

همزمان با دهه فجر؛

۲۴ طرح کشاورزی در قم افتتاح شد

۲۴ طرح کشاورزی در قم افتتاح شد

قم - هم زمان با دهه فجر انقلاب اسلامی ۲۴ طرح در بخش کشاورزی با اعتبار ۷۳۰ میلیارد ریال افتتاح شد که زمینه اشتغال ۳۰۳ نفر را فراهم کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم ظهر پنج‌شنبه در مراسم افتتاح ۲۴ طرح بخش کشاورزی که در بخش جعفریه برگزار شد، اظهار داشت: از این ۲۴ طرح ۸ طرح در زمینه آب و خاک و ۲ طرح در بخش صنایع تبدیلی و مواد غذایی و هم‌چنین ۱۰ طرح در بخش تولیدات دامی است، ۳ طرح هم در بخش تولیدات دامی و یک طرح هم در بخش شیلات افتتاح شد.

به گفته عباس پورمیدانی، در بخش آب و خاک اعتبار ۳۳ میلیارد تومان و در بخش تولیدات دامی هم ۱۰ طرح با سرمایه‌گذاری ۳۱ میلیارد تومان و در زمینه گیاهان دارویی ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری شده است.

گفتنی است، بخش جعفریه استان قم دارای ۳۳ روستا و یک شهر است و جمعیت آن ۱۶ هزار نفر می‌باشد.

کد مطلب 4846412

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