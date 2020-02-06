به گزارش خبرنگار مهر، میودراگ رادولوویچ، عصر پنج شنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش با تیم صنعت نفت آبادان اظهار داشت: همه بازی‌های ما با توجه به شرایطی که در جدول داریم سخت است و فردا نیز بازی مهمی در پیش داریم. ۳ هفته از حضور من در ایران می‌گذرد و همچنان در حال شناخت تیم‌ها و بازیکنان دیگر هستم اما اعتقاد دارم که شرایط ما روز به روز بهتر می‌شود.

وی با ابراز رضایت از عملکرد تیمش در ۲ بازی قبل افزود: ذوب‌آهن رو به پیشرفت است و فردا نیز مثل همیشه برای پیروزی به میدان می‌رویم. از شرایط تیمم رضایت دارم و خوشبختانه کاپیتان تیم نیز که به دلی مصدومیت در بازی قبلی غایب بود، اکنون به تیم برگشته و سایر اعضای تیم نیز آماده مسابقه‌اند.

سرمربی ذوب‌آهن با دعوت از هواداران برای حضور در ورزشگاه بیان کرد: ما واقعاً به حمایت هواداران نیاز داریم و از آن‌ها می‌خواهم که به ورزشگاه بیایند و تیم‌شان را حمایت کنند.

وی از آنالیز تیم صنعت نفت گفت و ادامه داد: ما تیم حریف را به خوبی آنالیز کرده‌ایم و شرایط این تیم آگاهی داریم. صنعت نفت آبادان ۳ مهاجم خطرناک دارد و جدایی اسکوچیچ نمی‌تواند تاثیر زیادی در بازی این تیم داشته باشد چراکه این تیم با همان فرم و شمایل قبل بازی می‌کند.

رادولوویچ پیرامون بازگشت ذوب‌آهن به شرایط ایده‌آل افزود: تغییراتی در لیست بازیکنان انجام شده و بازیکنان مهمی را از دست داده‌ایم. من زمانی به تیم آمدم که پنجره نقل و انتقالات بسته شده بود.اکنون ما فقط باید بازی به بازی پیش برویم، تلاش کنیم و جایگاه خود را در تیم بهبود ببخشیم. درباره دیگر موضوعات بعداً صحبت می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر برنامه‌اش برای ذوب‌آهن افزود: برای باشگاه برنامه بلندمدتی در نظر گرفته‌ام اما با توجه به اینکه شرایط خوبی نداریم و برای بقا می‌جنگیم فعلاً باید در هر بازی ۳ امتیاز و یا دست‌کم یک امتیاز کسب کنیم و نتیجه بگیریم و در فصل‌های بعد ذوب‌آهن را به جایگاه اصلی خود بازگردانیم.