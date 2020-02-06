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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۷:۳۷

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن:

برنامه بلندمدتی برای ذوب‌آهن دارم

برنامه بلندمدتی برای ذوب‌آهن دارم

اصفهان- سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن درباره برنامه‌اش در این تیم گفت: برنامه بلندمدتی برای ذوب‌آهن در نظر دارم اما فعلا با توجه به شرایط باید امتیاز کسب کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، میودراگ رادولوویچ، عصر پنج شنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش با تیم صنعت نفت آبادان اظهار داشت: همه بازی‌های ما با توجه به شرایطی که در جدول داریم سخت است و فردا نیز بازی مهمی در پیش داریم. ۳ هفته از حضور من در ایران می‌گذرد و همچنان در حال شناخت تیم‌ها و بازیکنان دیگر هستم اما اعتقاد دارم که شرایط ما روز به روز بهتر می‌شود.

وی با ابراز رضایت از عملکرد تیمش در ۲ بازی قبل افزود: ذوب‌آهن رو به پیشرفت است و فردا نیز مثل همیشه برای پیروزی به میدان می‌رویم. از شرایط تیمم رضایت دارم و خوشبختانه کاپیتان تیم نیز که به دلی مصدومیت در بازی قبلی غایب بود، اکنون به تیم برگشته و سایر اعضای تیم نیز آماده مسابقه‌اند.

سرمربی ذوب‌آهن با دعوت از هواداران برای حضور در ورزشگاه بیان کرد: ما واقعاً به حمایت هواداران نیاز داریم و از آن‌ها می‌خواهم که به ورزشگاه بیایند و تیم‌شان را حمایت کنند.

وی از آنالیز تیم صنعت نفت گفت و ادامه داد: ما تیم حریف را به خوبی آنالیز کرده‌ایم و شرایط این تیم آگاهی داریم. صنعت نفت آبادان ۳ مهاجم خطرناک دارد و جدایی اسکوچیچ نمی‌تواند تاثیر زیادی در بازی این تیم داشته باشد چراکه این تیم با همان فرم و شمایل قبل بازی می‌کند.

رادولوویچ پیرامون بازگشت ذوب‌آهن به شرایط ایده‌آل افزود: تغییراتی در لیست بازیکنان انجام شده و بازیکنان مهمی را از دست داده‌ایم. من زمانی به تیم آمدم که پنجره نقل و انتقالات بسته شده بود.اکنون ما فقط باید بازی به بازی پیش برویم، تلاش کنیم و جایگاه خود را در تیم بهبود ببخشیم. درباره دیگر موضوعات بعداً صحبت می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر برنامه‌اش برای ذوب‌آهن افزود: برای باشگاه برنامه بلندمدتی در نظر گرفته‌ام اما با توجه به اینکه شرایط خوبی نداریم و برای بقا می‌جنگیم فعلاً باید در هر بازی ۳ امتیاز و یا دست‌کم یک امتیاز کسب کنیم و نتیجه بگیریم و در فصل‌های بعد ذوب‌آهن را به جایگاه اصلی خود بازگردانیم.

کد مطلب 4846422

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