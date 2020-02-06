به گزارش خبرنگار مهر، عباس زارع ظهر پنجشنبه در آئین افتتاح طرحهای کشاورزی استان قم که همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی در بخش جعفریه برگزار شد، اظهار کرد: در حالی که قبل از انقلاب اسلامی کمتر از ۵۰۰ هکتار گلخانه در کشور فعالیت و احداث شده بود ولی اکنون به برکت انقلاب اسلامی ظرفیت گلخانهای کشور به بیش از ۱۵ هزار هکتار رسیده و حجم تولیدات بخش گلخانهای سالانه ۲ میلیون تن است.
وی با اشاره به تحولات ایجاد شده در بخش کشاورزی کشور بعد از انقلاب اسلامی و مقایسه آن با قبل از انقلاب، بیان کرد: تا قبل از انقلاب اسلامی تولیدات کشاورزی کشور فقط ۵۶ میلیون تن برآورد میشد و سرانه هر فرد ایرانی هم از ۷۴۰ کیلوگرم بود.
جهش ۲۷ درصدی در تغییر شیوه آبیاری کشاورزی
مجری طرح سامانههای نوین وزارت کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر شیوه آبیاری از سنتی به شیوههای نوین و تحت فشار، گفت: ۲۷ درصد از اراضی کشاورزی به سامانههای نوین آبیاری و تحت فشار مجهز شده است.
وی ادامه داد: بیش از ۱۲۰ هکتار از اراضی کشور اکنون به شیوههای نوین آبیاری تغییر و این سامانههای نوین در آن اجرا شده است و تا پایان سال مالی مورد بهرهبرداری قرار خواهند گرفت.
زارع ادامه داد: در سالهای اخیر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به عنوان کمکهای بلاعوض دولت در ارتباط با تغییر و اصلاح شیوههای آبیاری هزینه شده است.
وی افزود: به دلیل کمبود منابع آبی و همچنین ظرفیت تبخیر آب که به دلیل شرایط اقلیمی ۳ برابر متوسط جهان است باید به سمت اصلاح سیستمهای نوین آبیاری و کشت گلخانهای برویم.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: کشور ظرفیت قابلتوجهی در تولید انواع مواد غذایی دارد و درصورتیکه از این ظرفیتها بهدرستی استفاده شود، کشور هیچ مشکلی در عرصه تأمین امنیت غذایی نخواهد داشت.
گفتنی است؛ هم زمان با جشنهای ۴۱ سالگی انقلاب اسلامی و ایام مبارک دهه فجر ۲۴ طرح و پروژه بخش کشاورزی با حضور مسئولان اجرایی استان در بخش جعفریه با اعتبار ۷۳۰ میلیارد ریال افتتاح شد که این طرحها زمینه اشتغال ۳۰۳ نفر را فراهم کردهاند.
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