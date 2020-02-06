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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۷:۴۷

با اشتباه مدیر رسانه‌ای؛

امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم فوتبال استقلال شد!

امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم فوتبال استقلال شد!

مدیر رسانه‌ای استقلال بعد از بازی اشتباه فاحشی کرد و امیر قلعه نویی را به عنوان سرمربی استقلال معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قبل از آغاز نشست خبری فرهاد مجیدی، محمد نوری‌فر مدیر رسانه‌ای باشگاه استقلال اشتباه فاحشی مرتکب شد و فرهاد مجیدی را «امیر قلعه نویی» خطاب کرد.

در این لحظه مجیدی هم با خنده و کنایه گفت: مربی استقلال را هم عوض کردید دیگه…!

کد مطلب 4846428

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    نظرات

    • محمودی IR ۲۱:۰۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      متاسفم برای فرهاد مجیدی ترسو با این بازی

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