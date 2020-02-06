به گزارش خبرنگار مهر، قبل از آغاز نشست خبری فرهاد مجیدی، محمد نوری‌فر مدیر رسانه‌ای باشگاه استقلال اشتباه فاحشی مرتکب شد و فرهاد مجیدی را «امیر قلعه نویی» خطاب کرد.

در این لحظه مجیدی هم با خنده و کنایه گفت: مربی استقلال را هم عوض کردید دیگه…!