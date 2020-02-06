دادستان جدید گلپایگان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نجفعلی علیان عصر پنج شنبه در مراسم تکریم و معارفه دادستان شهرستان گلپایگان باقدردانی از زحمات دادستان سابق اظهار کرد: دادستان وظیفه خطیری را برعهده دارد زیرا به عنوان مدعی العموم در سمت دستگاه قضائی عمل می‌کند.

رئیس دادگستری گلپایگان با بیان اینکه دادستان دو مسؤولیت اداری و قضایی دارد، افزود: دادستان در مسؤولیت قضائی بسیاری از تصمیماتی که می‌گیرد طبق قانون خارج از اصول آیین دادرسی وارد می‌شود و تصمیمات آنی می‌گیرد که نتیجه آن تصمیم حکم قضائی است.

علیان افزود: طبق قانون دستوراتی که در جهت رفع تصرفات حریم زیرساخت‌ها صادر می‌کند یک تصمیم قضائی و نتیجه حکم است، تمام تصمیمات دادستان سابق با در نظر گرفتن تمام جوانب توانست امنیت پایداری در شهرستان برقرار کند.

وی با بیان اینکه دادستان با یک سوم چارت سازمانی درسمت دادستانی مشغول خدمت بود، گفت: در مبارزه با قاچاق دام و وورد بی رویه دادم و طیور با هدف جلوگیری از آنفولانزای حاد پرندگان و تب برفکی و همچنین تصرف اراضی نقش بسزایی داشتند.

امنیت امری محال است

قاسم شریفیان دادستان جدید گلپایگان اظهارداشت: به طور قطع تمام وظایف و برنامه‌های قوه قضاییه برگرفته از منویات مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه است.

وی افزود: این وظایف مشخص شده است و سعی و اهتمام بنده اجرای تمام این سیاست‌ها و قوانین است البته با همکاران قضایی و اداری به ویژه ریاست دادگستری شهرستان گلپایگان که حقا معلم خوبی برای بنده بوده‌اند..

دادستان گلپایگان ادامه داد: عدالت، توسعه پایدار و پیشرفت بدون تحقق امنیت امری محال است و ما بر نمی‌تابیم اگر عنصری به این امر حیاتی خدشه‌ای وارد کند، ما به دنبال تولید امنیت هستیم که مستلزم همکاری همه افراد، دستگاه‌های دولتی خدمت رسان، شوراها، شهرداری‌ها وغیره است.

وی یادآورشد: دادستان به عنوان مدافع جامعه و یک مطالبه‌گر قانونی ایفای نقش می‌کند، و با عواملی که به دنبال ناامنی هستند برخورد قاطعی دارد، با همکاری تمام مسئولین در انجام وظیفه داریم تا خروجی کار ما منتهی به رضایت مردم شود و بگوییم به وظایف خود به خوبی عمل کرده‌ایم.