انتخاب اسکوچیچ یک فاجعه است/ سیستم مافیایی قوی پشت ماجراست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان با انتقاد از تصمیمی که فدراسیون فوتبال برای انتخاب دراگان اسکوچیچ گرفته است گفت: تصمیمی که فدراسیون گرفته یک فاجعه بزرگ است. این آقایان کاری خواهند کرد که ما باید با ذره بین دنبال کی روش بگردیم.

مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران که از این انتخاب بسیار گلایه داشت ادامه داد: این آقا (اسکوچیچ) باید خیلی خوشحال باشد که سرمربی تیم ملی ایران شده است. یعنی ما اینقدر در داخل استعداد مربیگری نداریم که باید برویم سراغ این آقا؟

منصوریان ادامه داد: بروید عملکرد ایشان را در تیم‌هایی که بوده اند بررسی کنید. در ملوان تیم را ششم کرد، در خونه به خونه نتوانست تیم را بالا بیاورد. یک ماه است مردم آبادان را سرکار گذاشته و یک روز می‌گوید قلبم درد می‌کند و یک روز می‌گوید فلان جایم درد می‌کند.

وی ادامه داد: بروید ببینید چه سیستم مافیایی قوی پشت این ماجراست که این مربی بدون کارنامه را آورده اند جانشین کی روش کرده اند.

علیرضا منصوریان ادامه داد: این همه مربی تحصیل کرده و خوب در فوتبال ایران داریم چرا نباید یکی از آنها انتخاب می‌شد. این بزرگترین توهین به فوتبال ایران است که این آقا بیاید سرمربی تیم ملی شود. چطور ممکن است اسکوچیچ به این جایگاه برسد.

سرمربی پیشین تیم فوتبال ذوب آهن ادامه داد: پس این مربیان ایرانی برای چه کلاس می‌روند و برای چه خودشان را به روز می‌کنند؟ باید از سرمایه‌های داخلی استفاده شود. توهین بس است دیگر!