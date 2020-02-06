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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۸:۲۹

هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال؛

امتیاز سوزی یک مدعی و ادامه مساوی‌های مسجد سلیمان

امتیاز سوزی یک مدعی و ادامه مساوی‌های مسجد سلیمان

دیدار تیم‌های سپاهان و نفت مسجد سلیمان در پایان برنده نداشت تا دو تیم به صورت مساوی امتیازات را تقسیم کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته نوزدهم رقابتهای لیگ برتر دو تیم نفت مسجد سلیمان و سپاهان از ساعت ۱۶ امروز در ورزشگاه شهید بهنام محمدی نفت مسجد سلیمان به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت بدون رد و بدل شدن گل به پایان رسید تا بهره هرکدام از دو تیم در این بازی تنها یک امتیاز باشد.

سپاهان که از مدعیان قهرمانی است با این مساوی نتوانست از فرصت تساوی پرسپولیس صدر جدولی و کاستن فاصله امتیازی استفاده کند تا ۳۶ امتیاز و همچنان در فاصله ۵ امتیازی پرسپولیس در رده دوم قرار بگیرد.

نفت مسجد سلیمان هم امروز دوازدهمین مساوی فصل را گرفت و با ۲۷ امتیاز در رده هفتم قرار گرفت.

کد مطلب 4846445

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