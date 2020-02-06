مدیریت تحول در حوزه تولید و صادرات کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان عصر پنجشنبه در دیدار با دانشگاهیان و نخبگان استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: در حوزه‌های بسیاری از مدیریت مالی، مدیریت بین المللی، فاینانس و پروژه‌ها به متخصص نیاز داریم تا بازار دنیا را بشناسیم.

وی ادامه داد: سهم ایران از بازارهای بین المللی باید ستانده شود و همان طور که یک زمانی از انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، حرف می‌زدیم اکنون باید این شعار را بگوییم حضور در اقتصاد جهانی حق مسلم کشور ایران است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: باید با تمام قوا تلاش کنیم که تمام تحریم‌ها شکسته شود که یک معیار آن مقررات داخلی و اتخاذ تصمیمات مناسب در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی است.

نهاوندیان بیان کرد: تشکیل این جلسه برای همکاری بین بنگاه اقتصادی، دانشگاه و دولت است و این همان حلقه زرینی است که زمینه توسعه پایدار کشور را فراهم می‌سازد.

وی افزود: تجلیل از دهه فجر با فجرآفرینی است، یعنی هر سال در این دهه مبارک مدیریت تحول را در واقع در بخش‌های مختلف پیگیری کنیم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان کرد: چالش اصلی ملت‌ها، دولت‌ها و انسان‌ها در رقابت دنیا این است که کدام بهتر می‌توانند آینده پژوهی کنند و این یک نگاه تحول طلب و استقبال کننده از پارادایم شیفت را می‌طلبد یعنی کسی که بخواهد مسیر گذشته را ادامه بدهد به طور حتم عقب می‌ماند.

وی افزود: برای مدیریت چالش‌های دیگر، مدیریت تحریم‌های تحمیلی نیاز به تفکری داریم که بدانیم از موانعی که برای ما ایجاد می‌کنند چگونه می‌توان عبور کرد. آن فکر مبتکرانه که می‌تواند صورت مساله را دگرگون کند را بیابیم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار کرد: تمام اقدامات تحریمی دشمن بدین منظور است که ریسک کار کردن در ایران را بالا ببرند. در مقابل بالا بردن ریسک توسط تحریم کننده پاسخ این است که ریسک را در داخل پایین آوریم، هزینه اداری عملیات تجاری، تولیدی، اقتصادی را پایین بیاوریم که باز هم نیازمند فکر مبتکرانه است.

نهاوندیان بیان کرد: فایق آمدن بر بروکراسی اقتصادی در اقتصاد ایران کار یک نفر و دو نفر نیست بلکه میراث صد ساله است و جز با هم اندیشی و هم افزایی حاصل نمی‌شود. بنگاه‌ها، دانشگاه‌ها، دولت باید در چنین جلساتی کنار هم قرار گیرد.

وی عنوان کرد: تعریف ما از اقتصاد مقاومتی، خارج هراسی نیست و انزوا گرایی نیست، دشمن می‌خواهد انزوا را بر ما تحمیل سازد و تعریف از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سیاست‌های مقام معظم رهبری است، برون گرا در عین حال اینکه درون زا است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: ظرفیت اقتصادی را با منطق اقتصادی بشناسیم و تقویت کنیم و از برونگرایی برای شکوفایی اقتصاد استفاده کنیم و نباید محدود به بازار ایران باشد و باید با بازارهای دنیا ارتباط برقرار کنیم.

نهاوندیان اظهار کرد: ملاک اثربخشی در تحقیق، تعلیم و تعلم باید بالا ببریم. اگر هم پیوند بین دانشگاه و صنعت و اقتصاد شکل بگیرد، مدیریت صادرات به کار علمی و تحقیقات و فناوری نیاز دارد.

نهاوندیان اظهار کرد: بخش صادرات بین کشورهای همسایه و شیوه‌های تأمین تعهدات ارزی در ابتدا که التهابات ارزی پیش آمد، سختگیرانه ابلاغ شد و در ادامه راه حل‌هایی ارائه شد که جای اصلاح و ارائه پیشنهاد برای تکمیل و تصحیح دارد و در این راستا اتاق بازرگانی باید مجموعه پیشنهادهای لازم را جمع بندی کند مورد بررسی و استفاده قرار گیرد.

وی گفت: ترکیب دو رویکرد که می‌تواند ما را از این مرحله دشوار عبور دهد، انسجام در داخل و در خارج حصار شکنی و گسترش ارتباطات است و امیدواریم با مجموع این دو رویکرد بتوان آینده بهتر را ترسیم و خلق کرد.