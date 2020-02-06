موقعیتی به استقلال ندادیم/ خدا را شکر شرمنده هواداران نشدیم

به گزارش خبرنگار مهر، نود و یکمین دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس از ساعت ۱۵:۳۰ امروز پنجشنبه ۱۷ بهمن و در حضور ۵۶ هزار و ۷۰۰ نفر تماشاگر به قضاوت بیژن حیدری در ورزشگاه آزادی برگزار شد که این بازی در پایان با تساوی ۲ به ۲ تمام شد. ارسلان مطهری ۲۴ و ۵۲ برای استقلال، علی علیپور ۲۹ و بشار رسن ۸۹ برای پرسپولیس گل زدند.

مهدی ترابی بعد از این بازی گفت: می دانستیم بازی سختی داریم ولی خدا را شکر شرمنده هواداران مان نشدیم. بازی به خصوص در نیمه دوم یک طرفه دست پرسپولیس بود. اما روی بدشانسی گل خوردیم.

وی درباره خط حمله استقلال هم گفت: استقلال خط دفاع ما را اذیت کرد ولی ما روی اشتباهات خودمان گل خوردیم. موقعیتی به استقلال ندادیم. ولی باز هم خدا رو شکر که شرمنده هواداران مان نشدیم.