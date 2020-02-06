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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۸:۲۸

حسین کنعانی زادگان:

قائدی من را اذیت نکرد/ موقعیت‌های زیادی را از دست دادیم

قائدی من را اذیت نکرد/ موقعیت‌های زیادی را از دست دادیم

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس گفت: موقعیت های زیادی داشتیم و می توانستیم این بازی را ببریم اما از موقعیت ها استفاده نکردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، نود و یکمین دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس از ساعت ۱۵:۳۰ امروز پنجشنبه ۱۷ بهمن و در حضور ۵۶ هزار و ۷۰۰ نفر تماشاگر به قضاوت بیژن حیدری در ورزشگاه آزادی برگزار شد که این بازی در پایان با تساوی ۲ به ۲ تمام شد. ارسلان مطهری ۲۴ و ۵۲ برای  استقلال، علی علیپور ۲۹ و بشار رسن ۸۹ برای پرسپولیس گل زدند.

محمدحسین کنعانی زادگان پس از این بازی گفت: بازیکنان ما سنگ تمام گذاشتند و برای برد جنگیدند اما در نهایت بازی با تساوی به پایان رسید. متاسفانه توپ های ما تبدیل به گل نشد و امیدواریم روند موفقیت تیم ادامه داشته باشد.

وی در مورد این که مهدی قائدی خط دفاعی پرسپولیس و شما را اذیت کرد گفت: این نظر شماست و قائدی من را اذیت نکرد. 

کد مطلب 4846457

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