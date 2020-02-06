به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، «پدرو سانچز» نخستوزیر اسپانیا با «کوئیم تورا» رهبر دولت محلی منطقه خودمختار «کاتالونیا» در اقدامی کم سابقه دیدار و گفتگو کرد.
نخست وزیر اسپانیا پیش از این دیدار اعلام کرده بود که موضوع همهپرسی در دستور کار قرار نخواهد داشت.
سانچز با غیرقانونی عنوان کردن برگزاری همه پرسی استقلال در کاتالونیا، براین موضوع تاکید کرده که در دیدار با رهبر دولت محلی این منطقه بر موضوعاتی مانند مسائل اجتماعی، سرمایهگذاری و خسارات طوفانهای اخیر در شرق اسپانیا گفتگو خواهد کرد.
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