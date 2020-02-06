به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند عصر پنجشنبه در شورای اداری استان بوشهر با حضور رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: در امور زیربنایی بحث راهآهن مطرح میشود که در استان بوشهر با داشتن ۹۰۰ کیلومتر ساحل و ۱۱ بندر، یکی از نواقص ما توسعه بحث راهآهن و ریل است.
وی با بیان اینکه در زمینه کشاورزی موقعیت مناسبی داریم، خاطرنشان کرد: علاوه بر ظرفیتهای بالای استان بوشهر آبوهوای آن برای کشت گلخانهای مناسب است و نسبت به مناطق سردسیر ۴۰ الی ۵۰ میلیون کمتر هزینه دارد.
استاندار بوشهر با بیان اینکه در زمینه تجارت خارجی، با توجه به دارا بودن ۱۱ بندر موقعیت بسیار مناسب و ویژهای داریم بیان کرد: توجه به دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز باید ویژه باشد، ما در این زمینه در اسفندماه و با حضور وزیر آموزش عالی مرکز نوآوری دانشگاه خلیجفارس را افتتاح خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در زمینه تولید ناخالص ملی، سهم استان بوشهر ۴.۶ درصد و با احتساب نفت ۵.۲ درصد است، همچنین صادرات آبزیان بوشهر حدود ۷۰ میلیون دلار و علاوه بر این سطح زیر کشت گلخانهها نیز رو به افزایش است.
مقام عالی دولت در استان بوشهر یادآور شد: در حوزه بومگردی در بدو ورود بنده به این استان یک بومگردی وجود داشته که هماکنون به حدود ۴۹ عدد رسیده است.
وی با اشاره به حوزه بهرهوری از آب، عنوان کرد: میانگین سطح زیر کشت، هفت هزار و ۵۵۷ هکتار کارکردهایم و ظرف کمتر از سه سال رشد ۴۲ درصدی داشتهایم.
استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: با توجه به وجود صنایع نفت و گاز و اینکه به دلیل وجود عسلویه پایتخت انرژی کشور بهعنوان یکی از افتخارات نظام اسلامی محسوب میشویم اما به دلیل تاریخ پرشکوه استان بوشهر میتوان به آن عنوان پایتخت فرهنگ و مدارا را نیز نسبت داد.
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