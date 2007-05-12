وزارت خارجه از مشاوران حقوقی مسلط برای طرح دعوی علیه تجهیزکنندگان صدام به سلاح شیمیایی استفاده کند

دکتر یوسف مولایی استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین الملل که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، با بیان این مطلب اظهار داشت: باید توجه داشت که تاجر هلندی که به دلیل همکاری با رژیم صدام در فروش غیرقانونی مواد اولیه ساخت بمب های شیمیایی در دوران جنگ تحمیلی به 17 سال زندان محکوم شده است، در یک دادگاه محلی به این مجازات محکوم شده است.

وی با بیان اینکه شناسایی این گونه مجرمین به کشور متبوع آن مجرم بستگی دارد، افزود: برخی کشورها مانند بلژیک، صلاحیت محاکمه ملی خود را توسعه داده اند و لذا باید پس از شناسایی عاملان جنایات جنگی علیه کشورمان، بر اساس قوانین ملی کشور مربوطه طرح دعوی کنیم.

این کارشناس حقوق بین الملل با بیان اینکه وزارت امور خارجه باید از مشاوره های حقوقی مسلط در این خصوص استفاده کند، تصریح کرد: باید امکانات لازم در اختیار این کارشناسان حقوقی قرار بگیرد تا راهکارهای طرح دعوی علیه افرادی که مرتکب جنایات جنگی شده اند، به صورت مطلوب ارائه شود.

به گفته مولایی، دستگاه حقوقی نیز باید کار کارشناسی و پی گیری های خود را با توجه به امکاناتی که در دست دارد به خوبی، انجام دهد.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: قوانین داخلی کشورهایی که ما حدس می زنیم، اتباع آنان به نحوی در دوران 8 سال جنگ تحمیلی به رژیم صدام کمک کرده اند، باید از سوی مرکز پژوهش های مجلس و سایر نهادهایی که در کشورمان کار تحقیقاتی انجام می دهند، مورد بررسی دقیق قرار بگیرد.