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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۸:۵۲

مدافع پرسپولیس:

می توانستیم استقلال را شکست دهیم/ باید حقم را بگیرم

می توانستیم استقلال را شکست دهیم/ باید حقم را بگیرم

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس گفت: می توانستیم در دیدار با استقلال برنده باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، نود و یکمین دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس از ساعت ۱۵:۳۰ امروز پنجشنبه ۱۷ بهمن و در حضور ۵۶ هزار و ۷۰۰ نفر تماشاگر به قضاوت بیژن حیدری در ورزشگاه آزادی برگزار شد که این بازی در پایان با تساوی ۲ به ۲ تمام شد. ارسلان مطهری ۲۴ و ۵۲ برای استقلال، علی علیپور ۲۹ و بشار رسن ۸۹ برای پرسپولیس گل زدند.

محمد نادری در پایان این بازی گفت: این بازی برای هواداران لذت بخش بود. خوشحالم که توانستیم در دقایق پایانی گل تساوی را بزنیم. به نظرم می توانستیم برنده بازی باشیم.

مدافع پرسپولیس درباره نیمکت نشینی اش در این تیم افزود: این نظر کادر فنی است و باید تلاشم را بیشتر کنم تا حقم را بگیرم. خدا را شکر امروز هم به عنوان بازیکن تعویض به زمین آمدم و توانستم به تیم کمک کنم.

کد مطلب 4846471
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • امیر شیخ الملوکی IR ۱۱:۱۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
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      خداروشکر کنید که از شکست مقابل تیم فرهاد فرار کردین. برنده شدن پیشکش

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