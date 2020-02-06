خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: از آسمان که به این کره خاکی نگاه می‌کنی در میان همه روزمرگی‌ها و دنیازدگی ها کشوری را می‌بینی پر از شجاعت، بیشتر که دقت کنی شهر غیرت را می‌بینی و در آن شهر روستای ایثار، روستایی مزین به نام صاحب الزمان (عج) …

اینجا قریه ایست در نزدیک‌ترین نقطه به خدا

اینجا قریه ایست در نزدیک ترین نقطه به خدا، روستایی با مردان شجاع، زنان استوار و کودکان مرد، شب‌های این روستا عطر بهشت را می‌دهد و روزهایش پر از نور خداست.

آری، اینجا تکه‌ای از بهشت جاودانه است که همه سهم خود را از ایثار داده است، ۸۰ شهید در یک منطقه کوچک یعنی همه سهم یک قریه از ایثار، شجاعت و دفاع از ارزش‌های الهی.

به راستی که این روستا انتخاب شده است برای جاودانه شدن و ماندگاری در حافظه دنیا، برای ثبت شدن در تاریخ ایثار و پایمردی مردمان غیور یک ملت.

۸۰ شهید در یک روستا برای آسمانی شدن آن کافی است، این قریه ۸۰ مرد را فدا کرده و امروز سرافراز ایستاده است، همه مردمان این روستا با شهدا نسبت دارند تا هیچکدام از اهالی این روستا با عنوان فرزند شهید، مادر شهید، همسر شهید و … بیگانه نباشند.

در این روستا زنان زیادی مردان خود را راهی جبهه‌ها کردند و همه سهم خود را از همه دنیا برای حفظ آنچه آرمانشان بود فدا کردند و حالا همه سهم همان زنان از دنیا یک شهید، یک فانوس، یک بغل گل نرگس و انتظار دیدار با مردان جاودانه خود است.

روستایی که جای جایش بوی بهشت و کربلا می‌دهد

اینجا کودکان خیلی زود مرد شده‌اند تا در نبود پدرانشان چراغ خانه روشن بماند و دختران زیادی یاد گرفته‌اند که آخرین نوازش‌های پدرانشان را در خاطر نگه دارند.

قدم که می‌گذاری اینجا، در همین حوالی شهرهای پرازدحام خودمان روستایی را می یابی که جای جایش بوی بهشت و کربلا می‌دهد و می دانم هرکس روی این خاک قدم بگذارد ساعتی مهمان بهشت و بهشتیان است.

قریه صاحب الزمان، جایی که فرزندان روح الله متولد شدند تا روح خدا تنها نماند، جایست که گفته می‌شود در اوایل جنگ از همین روستای کوچک گروهان گروهان نیرو به جبهه‌ها اعزام می‌شد، اینجا بیشتر از آنچه سهمش باشد بخشیده و بیشتر از آنچه داشته فدا کرده است.

امروز مراسم مهمانی لاله‌ها در این روستا با حضور پر شور مردم و مسئولان برگزار شد، این مراسم با پیام حجت الاسلام سید محمد علی شهیدی، رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور آغاز شد.

روستایی که در دوران دفاع مقدس پادگان نظامی نیروهای مسلح بود

حجت الاسلام مهدوی، روحانی این منطقه در سخنانی با بیان اینکه شاید امروز روستای قریه صاحب الزمان دیگر شبیه یک پادگان نباشد، اما در اوایل انقلاب و در هشت سال دفاع مقدس همین روستا پادگان نظامی نیروهای مسلح ما بود، اظهار داشت: جایگاه آموزشی نیروهای مسلح در آن زمان همین روستا بود.

وی با اشاره به اینکه نیروهای مسلح در این روستا دوره آموزشی می‌دیدند و سپس به جبهه می‌رفتند، عنوان کرد: اوایل انقلاب اسلامی تصمیمات مهم سیاسی و امنیتی در سطح استان لرستان در همین روستا و با حضور امام جمعه وقت و استانداران وقت گرفته می‌شد و تصاویر و مستندات آن نیز موجود است.

این روستا نزدیک ۸۰ شهید، بیش از ۲۵۰ نفر جانباز و هزار رزمنده را تقدیم اسلام کرده است حجت الاسلام مهدوی، تصریح کرد: روزگاری این روستا مرکز ترویج مسائل فرهنگی در سطح یک استان بود.

وی با بیان اینکه در سال ۴۲ که شاید بسیاری از استان‌ها و شهرستان‌ها هنوز معنای مبارزه با رژیم طاغوتی را درک نکرده بودند در این روستا کلاس‌هایی با این مضمون برگزار می‌شود، افزود: جوانانی از همین دیار می‌رفتند و علیه رژیم طاغوتی شعار می‌داند، درس می‌دادند، کلاس سیاسی در این روستا برگزار می‌شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه این روستا نزدیک ۸۰ شهید، بیش از ۲۵۰ نفر جانباز و هزار رزمنده را تقدیم اسلام کرده است، گفت: در این راستا می‌طلبد که مشکلات موجود در این روستا از سوی مسئولان رفع شود.

معرفی گلزار شهدای روستا، به عنوان گلزار شهدای نمونه کشور

اسکندر یار نسب نماینده ویژه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور نیز در این مراسم با بیان اینکه در همه طول تاریخ، واقعه عاشورا کمتر از نصف روز است و در محدوده جغرافیایی محدود رخ داد اما به وسعت همه تاریخ و جغرافیا تأثیر گذار بود، اظهار داشت: گلزار شهدای روستای صاحب الزمان، به عنوان یک گلزار نمونه در سطح کشور و به عنوان نماد گلزار شهدای روستایی کشور قلمداد می‌شود.

وی با بیان اینکه گلزار شهدای این روستا امروز به عنوان یک نماد ملی در سطح کشور مطرح است، عنوان کرد: شهدا ویژگی‌ها، برجستگی‌ها و فضیلت‌هایی دارند که آنها را از همه انسان‌های دیگر متمایز کرده است.

نماینده ویژه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با بیان اینکه امام (ره) به عنوان بنیان گذار انقلاب اسلامی و شخصیت تاریخی، توانست نهضتی را رقم بزند که امروز هنوز به عنوان یک حرکت و نهضت جدید در همه معادلات و محاسبات بین المللی مطرح است، گفت: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، شخصیتی بود که دل به خدا داد، در نهضت امام (ره) رشد و تربیت یافت و توانست در زمان حیات و ممات خود به عنوان یک الگو، جریان و نماد محور مقاومت در سطح دنیا مطرح شد.

یار نسب، گفت: امسال گلزار شهدای روستای صاحب الزمان به عنوان گلزار شهدای نمونه کشوری معرفی شده است.

موفقیت‌های کشور مرهون خون شهدا است

حجت الاسلام احمدرضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در لرستان نیز در این مراسم با اشاره به ۴۱ امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اظهار داشت: موفقیت‌های امروز کشور مرهون سرداران و رزمندگانی است که در هشت سال دفاع مقدس از ایران اسلامی دفاع کردند.

وی با اشاره به نقش مادران و همسران شهدا و رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس، عنوان کرد: اینها با خدا معامله کردند و کسی که با خدا معامله کند تجارتی پر سود نصیبش شده است.

نماینده ولی فقیه در لرستان، تاکید کرد: امروز مقام معظم رهبری، تمام قد در مقابل استکبار جهانی ایستاده است و معامله قرن را به گورستان تاریخ فرستاد.

حجت الاسلام شاهرخی، گفت: امروز ندای رهبر معظم انقلاب به فرهیختگان، برجستگان، رزمندگان دوران دفاع مقدس، سرداران و بسیجیان سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان و… که سابقه رزم و جهاد در کارنامه شأن ثبت شده، بلند است و ما در این مهمانی لاله‌ها با رهبر معظم انقلاب پیمان می‌بندیم.

روستای صاحب الزمان، نگین لرستان

سید موسی خادمی استاندار لرستان نیز در این مراسم در سخنانی با بیان اینکه مردم شریف ایران در ۴۱ سال پیش، ایران اسلامی را با محوریت اسلامی، به یک کانون جدید در جهان تبدیل کرد، اظهار داشت: اگر امروز ایران چنین جایگاهی دارد، قطعاً از برکات وجود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای عزیز است.

وی با بیان اینکه همه ما به وجود چنین روستایی در استان لرستان افتخار داریم، گفت: روستای صاحب الزمان، نگینی در استان لرستان و کشور است.

استاندار لرستان با بیان اینکه این روستا در بین همه روستاهای کشور، جایگاه برتری دارد و به همین دلیل بنیاد شهید این نقطه را به عنوان نماینده روستاهای ایران برای برگزاری این مراسم انتخاب کرده است، گفت: امام (ره) به معنای واقعی یک مبتکر و نوآور در حرکت‌های اجتماعی بود.

اگر امام (ره) و یاران امام از مرگ می‌ترسیدند انقلاب اسلامی هیچ وقت به نتیجه نمی‌رسید خادمی با اشاره به اینکه یکی از کارهای بزرگ امام (ره) اجتماعی کردن مفهوم شهادت است، تصریح کرد: شهادت یک مفهوم قرآنی و الهی است و از صدر اسلام وجود داشته، اما اینکه جامعه‌ای تبدیل به یک جامعه شهادت طلب تبدیل شود و از جوانان کمتر از سن بلوغ آن تا پیرمردهای بالای ۷۰ سال داوطلبانه خود را روی مین ببرند و شهادت را تبدیل به یک راهبرد در موفقیت جامعه اسلامی کنند از دستاوردهای بزرگ امام (ره) است.

وی با بیان اینکه امام (ره) فرمود که ملتی که از شهادت نمی ترسد کسی نمی‌تواند با آن مقابله کند، بیان داشت: اگر امام (ره) و یاران امام از مرگ می‌ترسیدند انقلاب اسلامی هیچ وقت به نتیجه نمی‌رسید.

استاندار لرستان، گفت: اگر امام (ره) شهادت را در بین جوانان ترویج نمی‌کرد، جنگ تحمیلی به نتیجه نمی‌رسید و انقلاب اسلامی هم تا الان تداوم نداشت.

بنابر این گزارش، اینجا عشق در میان رگه‌های هوا می رقصد، بوی کربلا از لابه لای عکس‌های شهدای روستای صاحب الزمان به مشام می‌رسد، قدم که می زنی انگار روی حس مبهمی از عشق و عزت معلق هستی!

اینجا حس بزرگی جریان دارد، به اندازه همه روزهای اقتدار ایران من!