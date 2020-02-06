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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۹:۵۶

سرپرست سازمان آتشنشانی نسیم شهر خبر داد؛

انفجار در شهرستان بهارستان / تعداد مصدومان هنوز مشخص نیست

انفجار در شهرستان بهارستان / تعداد مصدومان هنوز مشخص نیست

بهارستان- سرپرست سازمان آتشنشانی نسیم شهر از انفجار در شهرستان بهارستان خبر داد و گفت: تعداد مصدومان هنوز مشخص نیست.

کیان کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر از انفجار در شهرستان بهارستان خبر داد و اظهار داشت: شامگاه پنج شنبه انفجار گاز خانگی در طبقه چهارم یک ساختمان در محله وجه آباد نسیم شهر به آتش نشانی این شهر خبر داده شد و به سرعت عوامل آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

سرپرست سازمان آتش نشانی نسیم شهر شدت این انفجار را مهیب اعلام کرد و گفت: فعلاً آمار دقیقی از مصدومان در دسترس نیست.

طبق اظهارات کریمی نیروهای آتش نشانی همچنان در صحنه حادثه در حال امداد رسانی هستند.

برخی از شاهدان عینی از فوت یک نفر در پی این انفجار خبر داده اند، اما هنوز هیچ منبع رسمی این مطلب را تأیید نکرده است.
 

کد مطلب 4846493

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