قدرت علمی زمینه ساز رسیدن به پیشرفت در سایر حوزه ها است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله علم‌الهدی عصر پنج شنبه در جلسه امضای تفاهم نامه پژوهشگاه قوه قضاییه با دانشگاه آزاد زنجان اظهار کرد: امسال نخستین سال پس از بیانیه گام دوم انقلاب است که هدف آن رسیدن به تمدن نوین اسلامی است.

وی با بیان اینکه در گام دوم انقلاب به رلی رسیدن به اهداف باید به جوانان توجه و تاکید داشت، بیان کرد: نخستین توصیه در گام دوم انقلاب توصیه علم و دانش است.

وظیفه دانشجویان را رسیدن به مرجعیت علمی و قله‌های علم و مرزهای آن است، اضافه کرد: باید مرزها را در حد توان به پیش برد و عرصه‌های جدید علمی را باز کرد.

علم الهدی با بیان اینکه پیش از این مرجعیت عامی در اختیار ایران بود، گفت: باید بار دیگر مرجعیت علمی دنیا را با دست بگیریم و عقب افتادگی‌های علمی را جبران کنیم.

رئیس پژوهشکده قوه قضائیه با بیان اینکه اگر در مسیر رشد علمی به صورت عادی حرکت کنیم امکان جبران عقب افتادگی‌ها وجود ندارد، گفت: در مسیر علمی نیازمند حرکت جهادی هستیم و برای رسیدن به قدرت و پیشرفت، باید کار جهادی در کشور صورت بگیرد.

علم الهدی با بیان اینکه مهم‌ترین قدرت در جامعه قدرت علمی است، افزود: با کسب قدرت های سایر قدرت‌ها چون قدرت نظامی، اقتصادی، موشکی کسب می‌شود.

وی با بیان اینکه در علوم انسانی رشد و توسعه‌ای به چشم نمی‌خورد، گفت: علم انسانی علم حکومت‌داری است.

رئیس پژوهشکده قوه قضائیه با بیان اینکه فاصله بین حقوق مطالعه ای و قوه قضائیه فاصله زیاد است، تاکید کرد: باید دانشکده بین دانشگاه و دادگستری افزایش یابد.

علم الهدی افزود: این افزایش تعامل از طریق بازدیدهای قضایی، جلسات نقد آرا امکان‌پذیر است.