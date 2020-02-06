تشدید برخورد پلیس راه با تخلفات حادثه ساز در محور دهلران-اندیمشک

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از تشدید برخورد گشت‌های پلیس راه با تخلفات حادثه ساز در محور ارتباطی دهلران-اندیمشک خبر داد.

وی افزود: با توجه به اینکه این محور به صورت دو طرفه می‌باشد از رانندگان درخواست داریم تا برای حفظ جان خود و عزیزانشان از ارتکاب تخلفات حادثه ساز بخصوص سرعت غیر مجاز و تجاوز به چپ خودداری کنند.

سرهنگ همتی زاده گفت: حضور مستمر و فعال ماموران پلیس راه و افزایش گشت‌های خودروی به صورت محسوس و نامحسوس در سطح محورهای مواصلاتی استان در دستور کار پلیس راه است.