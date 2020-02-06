به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی پنج شنبه شب در دیدار با رئیس بنیاد مستضعفان کشور اظهارکرد: انسان‌ها در جهان هستی با شرایطی به سعادت دنیوی و اخروی می‌رسند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: یکی از آن شرایط این است که متولیان امور چه در نوع سیستم حکومت و چه در اجرا از بهترین‌های آن جامعه باشند.

عبادی ادامه‌داد: شرط دیگر این است که متولیان امر و مدیران جامعه برای منابع اقتصادی و اموال شأن و ارزشی جز گره‌گشایی از امور مردم قائل نباشند که این دیدگاه با تفکر لیبرال سرمایه‌داری غرب بسیار متفاوت و نسبت به آن بسیار برجسته است.

وی افزود: شرط دیگر سعادت این است که مجموع تصمیم‌هایی که برای اداره یک کشور و جامعه گرفته می‌شود بهترین تصمیمات باشد که این مهم جز با مشورت محقق نمی‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه دوران مدیریت بهترین فرصت برای خدمت است، گفت: یک مدیر می‌تواند در کنار شغل و حرفه خود با خدمت‌رسانی به خلق و حل مشکلات مردم بالاترین دستاوردهای معنوی را نیز به دست آورد.

عبادی یادآور شد: بر اساس گفته آیت‌الله فاضل لنکرانی بعد از انجام واجبات هیچ چیز بهتر حل مشکلات مردم وجود ندارد.