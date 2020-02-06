آمریکا در برابر ایران بازدارندگی ایجاد کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی اسپن، «مارک اسپر» وزیر دفاع آمریکا در اظهاراتی ادعا کرد که با ترور سردار «قاسم سلیمانی» فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آمریکا توانسته در برابر ایران بازدارندگی ایجاد کند.

اسپر در ادامه چین و روسیه را قدرت‌های تجدیدنظرطلب و تهدید عنوان کرد و گفت: ما همچنین با تهدید مداوم علیه کشورهای سرکشی مانند ایران و کره شمالی روبرو هستیم، که این امر هوشیاری مداوم ما را می‌طلبد. به عنوان نمونه، اقدامات اخیر ما علیه رژیم ایران، بازدارندگی را در آن منطقه احیا کرد و این پیام را فرستاد که ایالات متحده در برابر تهدید شدن نیروها و منافعش بیکار نمی‌نشیند.

وزیر دفاع آمریکا در ادامه با بیان اینکه ایران و متحدانش از آفریقا گرفته تا افغانستان و «قطعا در سرتاسر جهان» حضور دارند، گفت: آن‌ها دارند ما را می‌آزمایند و بسیار فعال هستند و در سرتاسر خاورمیانه آشوب ایجاد می‌کنند. بنابراین، چالش من آنجا این است که ما به شرکا و متحدان خود اطمینان دهیم و به شکست پایدار داعش در سوریه و مناطق دیگر ادامه دهیم و اینکه ما در برابر رفتار بد ایران، بازدارندگی ایجاد کنیم.

وزیر دفاع آمریکا در این نشست همچنین درباره اقدام تروریستی علیه سردار سلیمانی که منجر به شهادت وی شد، گفت: منفعت بلندمدت راهبردی این است که ما او را که یک فرمانده میدانی و یکی از مؤثرترین فرماندهان بود را از میدان نبرد، از زمین بازی، حذف کردیم.

اسپر در ادامه تصمیم برای اقدام تروریستی علیه سردار سلیمانی را تصمیم ساده‌ای توصیف کرد و تاکید کرد که وی علیه نیروهای آمریکایی اقدام و برنامه ریزی می‌کرد.